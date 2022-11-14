港铁：金属护栏组件移位导致列车偏离路轨引致意外

香港地铁荃湾线列车星期天（11月13日）在油麻地站发生车门脱落事故。港铁星期一（14日）凌晨宣布，油麻地站站台维修工作完成，荃湾线列车服务当天早上回复正常。港铁车务总监李家润称，初步相信是隧道旁金属护栏组件移位，导致列车偏离路轨引致意外。

综合香港电台、《明报》《星岛日报》等报道，李家润说，有关金属护栏背后有轨道设施，有关设施包括抽风系统，并非灯箱或信号系统。

他说，昨晚（13日）工作以修复为主，会继续从不同方面深入研究，包括维修安排、一直使用情况、设计本身概念，也会邀请外面专家协助找出成因。目前是初步见到的情况，要找出背后成因，也不排除其他成因。

李家润说，昨晚收车后已检视网络，市区线有30多个金属护栏装置，工程人员昨天已作出相应检查，确保今天营运妥当。港铁也希望早些锁定成因，会找出改善方案，有结果会适当交代。

因为13日严重事故，荃湾线荔景列车服务全日未能恢复正常，根据机制港铁将要面对2500万港元（438万新元）的罚款上限。

香港地铁继去年12月于港岛线铜锣湾站发生车门脱落故障后，荃湾线油麻地站星期天（11月13日）也发生车门脱落，初步调查发现有脱轨问题。这起事故约有750名乘客受影响，两人受伤。

香港铁路公司行政总裁金泽培就事件致歉，强调非常重视事件，会进行详细调查。

去年12月，港岛线一班列车在铜锣湾站时也发生车门脱落故障，故障是因站台隧道的广告灯箱组件移位，与车门碰撞，导致车门脱落。