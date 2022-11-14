香港男子发文称炸解放军营 被判监四年半

香港27岁大专男生五年前在高登讨论区发贴文称，要炸解放军军营后被捕，经审讯后被定罪，星期一（11月14日）被判监四年半。

据《明报》报道，该男生2017年以“不排除制作硝酸甘油炸药轰炸解放军军营”为题，在高登讨论区发贴文，翌年被捕。他否认一项煽惑他人制造爆炸品罪，经审讯后罪成，还押至14日在区域法院判刑。

暂委法官郑纪航认为，被告的目标指向解放军军营，令案情进一步恶化，加重刑责，但考虑控方事隔三年才提控，“有不必要的延误”及被告年轻等因素，减刑半年，判囚四年半，另指令惩教署在有需要时提供心理辅导或治疗。

被告陈振铭（案发时22岁）被控于2017年11月17日在香港非法煽惑其他身分不详的人制造爆炸品硝酸甘油。

法官郑纪航在判刑时引述爆炸处理科报告称，被告煽惑他人制作8至14克的硝酸甘油炸药，其威力在一米范围内足以致命，在近距离也可炸断手脚，而盛载炸药的容器碎片则可发射至5至10米距离，效果犹如小型手镏弹。

法官郑纪航认为，硝酸甘油炸药的杀伤力比TATP及手镏弹更强，虽然贴文没有提及脱敏程序，炸药可能在送抵目标地前爆炸，但仍能令制作者或无辜巿民受伤。而被告在高登发文，足以煽惑分布各区，受众者可以倍数制作炸药，后果或极其严重。

另外，心理报告显示被告患有自大型妄想症，法官郑纪航指出被告获伦敦大学取录，反映其智力无异常，相信他犯案时“经过深思熟虑，是有意识、有逻辑”，不会因其心理状况减刑。