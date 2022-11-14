中国连续四天冠病新增病例破万

中国调整防疫管控措施之际，连续第四天单日冠病新增病例均在一万例以上，广东、河南、重庆、北京、内蒙古等地疫情较为严重。

综合彭博社和澎湃新闻报道，据中国国家卫健委网站消息，中国大陆星期天（11月13日）新增确诊本土病例1747例，本土无症状感染者14325例。

广东13日新增219例本土确诊病例和3941例本土无症状感染者，另有488例无症状转确诊。其中广州有189例本土确诊病例，3876例本土无症状感染者和467例无症状转确诊。

广州海珠区星期一（11月14日）发布通告，调整东晓路接昌岗路以西，科韵路以东区域的社会面疫情防控措施，以有序恢复生产生活秩序。

根据通告，党政机关、企事业单位有序恢复正常秩序；商超、农贸市场、美发店按最大接待量的75%限流开放；市民凭24小时内核酸检测阴性证明进入经营性场；地铁、公交恢复运营，其他车辆可在疫情防控措施下有序流动。

但是通告也显示，市民非必要不离开本区域，各种教育场所和特殊场所依然实施封闭管理，聚集性活动仍受严格控制。

北京13日的病例激增，新增237例本土确诊病例和170例本土无症状感染者，星期六（12日）则是新增161例本土确诊病例和74例本土无症状感染者。这是北京是一年多来最高的单日病例数目。本月初，北京每天的确诊病例有20多例。

河南13日新增225例本土确诊病例和2789例本土无症状感染者，其中郑州市有本土确诊病例224例、本土无症状感染者2757例。

重庆13日新增150例本土确诊病例和2147例本土无症状感染者。