捷克外交部政务次长预计本月下旬访台

捷克外交部政务次长高萨克（Jiri Kozak）预计将于11月下旬访问台湾。台湾外交部星期一（11月14日）对理念相近伙伴及国际友人访台表达诚挚欢迎，双方将就相关行程与捷方密切协调，并适时对外说明。

综合中时新闻网和中央社报道，捷克外交部长利帕夫斯基（Jan Lipavský）日前出席捷克智库欧洲价值安全政策中心举办的2022欧洲价值高峰会时，曾公开宣布捷克外交部政务次长近日将访问台湾。

台湾外交部发言人欧江安说，台湾与捷克是共享自由、民主、人权理念相近伙伴，双方在经贸、科技、教育、人文、医疗卫生等各领域交流密切，捷克参议院通过决议案支持台湾参与国际组织，捷克政府今年也首度在世界卫生大会（WHA）中为台湾仗义执言，温暖台湾人民的心。

欧江安指出，捷克参议院议长维斯特奇尔于2020年8月率庞大代表团访台，台湾外交部长吴钊燮去年10月访问捷克，后续有捷克参议院教育、科学、文化暨请愿委员会主席德拉霍斯（Jiri Drahos） 与捷克教育部次长维多娃（Radka Wildova）及科技部次长哈利科娃（Jana Havlikova）今年9月连袂访台，外交部乐见双边持续互访交流，深化紧密伙伴关系。