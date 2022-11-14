蔡英文会见美智库代表：感谢美六度批准对台军售

台湾总统蔡英文星期一（11月14日）表示，感谢美国政府六度批准对台军售、在台海执行航行自由任务，台湾会持续强化自我防卫、致力维护区域和平。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文星期一在台湾总统府接见华府智库“美国进步中心”（CAP）主席达修尔（Thomas A. Daschle）率领的代表团。

蔡英文表示，感谢达修尔对台湾的长期支持，美国和台湾一直是共享自由民主价值的坚实伙伴，感谢拜登政府上任以来，六度批准对台军售，也在台海执行航行自由任务。

蔡英文称，台湾位处威权主义扩张的最前线，台湾会持续强化自我防卫能力，也会致力维护区域的稳定和平。

蔡英文称，面对冠病疫情及俄乌战争所带来的挑战，全球民主国家应该发挥彼此的不同优势，共同打造更安全、具有韧性的供应链。她说，就在前几天，“台美21世纪贸易倡议”完成第一回合的谈判，未来台湾和美国将召开更多的会议，促进贸易领域的合作。

蔡英文称，台湾也会持续和美国透过其他的对话机制，包括“贸易暨投资架构协定”（TIFA）、“经济繁荣伙伴对话”（EPPD）、“科技贸易暨投资合作架构”（TTIC）等平台，继续深化各项议题的合作，一起为印太区域的繁荣与开放，做出更多贡献。

蔡英文提到，访团此行也将针对防疫、能源转型及资讯安全等议题，跟台湾政府单位及民间团体交换意见，预祝访团访问行程顺利，并盼一起持续提升台美关系。