国泰航空预计明年底客运运力恢复疫情前七成水平

香港国泰航空预计，该集团的客运航班运力有望在2023年底恢复到疫情前70%水平，并力争在2024年底将客运航班运力恢复至疫情前水平，较国际航空运输协会（IATA）对亚太区航空交通的预测更快。

据网媒“香港01”星期一（11月14日）报道，自香港特区政府调整入境旅客及机组人员的防疫措施后，国泰航空集团早前已公布在10月至12月底期间，增加约3000趟客运航班。

国泰行政总裁邓健荣说，集团将能实现于2022年底将客运航班运力恢复至疫情前水平约三分一的目标，即客运运力将较8月份的水平增加一倍，也为公司在2022年上半年平均运力约八倍。

他称，随着冠病疫情放缓，世界各地的航空公司纷纷重建运力。重建过程需要全球航空业持份者配合，包括机场、供应商，以至自家的航空公司在安排机组人员和其他员工、调配飞机重返机队及招募人手等方面作出充足的准备。全球的航空公司，行业供应商和机场都面对同样的挑战，需要时间及积极周详的规划来克服。

邓健荣续称，国泰以审慎及负责任的态度推进复常，也要应对香港独有的挑战。香港对外封关的时间较其他市场长，尤其机组人员在香港要承受的严格隔离检疫限制，仅于9月才获解除。尽管如此，国泰航空自出入境开放后的复常步伐，与其他同样没有本地市场的航空公司相若。