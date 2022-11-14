【G20】中国外交部谈习拜会：望推动中美关系重返正轨

中国国家主席习近平和美国总统拜登星期一（11月14日）傍晚将举行会晤。中国外交部称，望中美双方妥善管控分歧，推进互利合作，推动中美关系重返正轨。

据环球网报道，中国外交部发言人毛宁星期一在例行新闻发布会上说，中国对美国的政策立场是一贯和明确的，中国致力于同美国实现相互尊重、和平共处、合作共赢，同时坚定捍卫自身主权安全发展利益。

毛宁称，中国始终按照习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，看待和发展中美关系，主张推动构建新时期中美正确相处之道。

她称，中国希望美国同中国相向而行，妥善管控分歧，推进互利合作，避免误解误判，推动中美关系重返健康稳定发展的正确轨道。

习近平和拜登将在星期一傍晚5时30分举行会晤。此次会晤是拜登与习近平成为国家元首以来的首次面对面会晤，他们以前打过交道。拜登说过，在他漫长的参议员和副总统生涯中，他和习近平相处了约67个小时。

美国白宫称，拜登希望两人会面能够修复沟通渠道，为两国关系设立护栏。拜登星期天在东亚峰会上强调，美国与中国的沟通渠道会保持畅通，以确保两国的竞争不会恶化成冲突。他说，美国会继续与中国竞争，也会继续就中国人权记录发表意见，同时强调台湾海峡和平，以及确保南中国海航行自由的重要性。