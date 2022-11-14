港医院药剂师学会：复必泰二价疫苗料11月底抵港圣诞前可接种

香港医院药剂师学会向复星医药查询，得知复必泰二价冠病疫苗最快11月底运抵香港，预料香港市民在圣诞节之前可接种。

综合网媒“香港01”和香港电台星期一（11月14日）报道，香港疫苗顾问专家委员会早前就复星医药，提交复必泰二价疫苗作紧急使用申请举行会议，认可使用复必泰二价冠病疫苗作为加强剂，认为对于预防冠病的效益大于风险。相关建议已交医务卫生局局长考虑，并尽快就批准认可疫苗作紧急使用作出决定。

香港医院药剂师学会在新闻稿中指出，根据复必泰第二及第三期临床研究数据显示，接种一剂30微克二价复必泰冠病疫苗作为加强剂的一个月后，18岁至55岁对BA.4或BA.5病毒株的中和抗体水平为之前接种一价冠病疫苗加强剂的9.5倍，55岁以上二价接种者则为13.2倍，一价复必泰疫苗与二价复必泰疫苗的安全性相若。

研究也发现，不论接种二价复必泰冠病疫苗人士之前是否曾感染冠病，对抗奥密克戎BA.4或BA.5病毒株的中和抗体水平明显增加，尤其是未感染者。

香港医院药剂师学会会长崔俊明说，二价复必泰冠病疫苗能有效对抗奥密克戎B.A.4及B.A.5病毒株，所以建议为已接种三剂一价疫苗18岁或以上人士提供二价疫苗的接种，两者相隔最少两个月；而只接种两剂一价复必泰冠病疫苗12岁或以上人士，可接种二价复必泰冠病疫苗为加强剂。

崔俊明建议为18岁或以上人士、长期病患者、高风险人士、医护人员及长者提供二价冠病疫苗作加强剂的接种，针对目前流行的奥密克戎变异病毒株，希望能发挥交叉保护作用。他也建议港府尽快引入二价科兴冠病疫苗，提供多一种选择。