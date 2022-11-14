台湾有望下周解除户外口罩令

台湾冠病疫情持续降温，上周总病例为14万6512例，单周病例降至15万以下。对于口罩第一阶段解禁时间，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜说，专家建议再观察一下，因此会视本周疫情状况而定，有机会在下周结束前宣布放宽户外口罩令。

综合台湾《联合报》和中时新闻网等报道，台湾中央流行疫情指挥中心日前说，口罩解禁将分三阶段，但第一阶段口罩松绑时间还没出炉，要观察三大面向。一是确诊者是否单周低于15万例，二是确诊者是否降到一天两万例以下，第三则是观察冬季流行疾病状况。如今单日病例数已连两天跌破两万外，单周总病例也从19万7149例降至14万6512例。

指挥中心指挥官王必胜星期一（11月14日）在防疫记者会上说，目前看到数据确诊数降到低点，且冬季容易流行的呼吸道传染病还算稳定、医疗量能也还可以，看来已达成条件。

他说，虽然条件确实达成，但口罩对防疫影响大，且邻近的日本和韩国疫情开始上升，担心是否有反弹状况，专家因此建议观察一段时间再做决定。指挥中心也同意继续观察病例数和呼吸道监测状况，是否稳定往下或持平。

由于户外口罩令有望在九合一地方选举前解除，王必胜对此说，口罩令松绑和选举没有关系，防疫是以专业角度和全民健康为考量。

随着本土冠病疫情稳定可控，最近一周出入境人数均明显成长，台湾中央流行疫情指挥中心评估疫情趋势，并考量岁末年终预计届将有更多的入出境需求，因此调升入境总人数，指挥官王必胜宣布，12月1日起将上调入境总人数至每周20万人次。

王必胜说，今年10月13日起边境松绑，实施调升入境总量为每周15万人次，并取消入境居家检疫、实施七天自主防疫等措施后，截至11月13日，出入境人数均明显成长；最近一周入境人数为9.2万余人次，较前一周增加12%，出境人数为7.8万余人次，较前一周增加13%。

王必胜说，衡酌各国及台湾边境已稳健开放，且岁末年终、外国圣诞假期以及农历新年将至，预计届时将有更多的出入境需求，因此调升入境总人数，以利台湾民众安排连假行程。