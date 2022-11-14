【G20视频】习拜会正式开始

美国总统拜登和中国国家主席习近平首次面对面会晤正式开始。

据央视新闻客户端报道，这场历史性的中美元首会晤今天（11月14日）下午5时36分在印度尼西亚峇厘岛举行。

综合彭博社和新华社报道，拜登与习近平在现场碰面后，双方随即握手示意，并以“很高兴见到你”向对方问好。习近平和拜登都面带微笑。

拜登（右）以双手与习近平握手示意，习近平则用左手搭拜登的手臂。（路透社）

习近平说，中美两国从接触、建交走到今天，历经50多年风风雨雨，有得也有失，有经验也有教训。历史是最好的教科书，双方应该以史为鉴、面向未来。

他说，当前中美关系面临的局面不符合两国和两国人民根本利益，也不符合国际社会期待。“我们作为中美两个大国的领导人，要起到把舵定向的作用，应该为两国关系找到正确的发展方向，推动中美关系向上提升。”

习近平称，当前时代之变正以前所未有的方式展开，人类社会面临前所未有的挑战，世界站在十字路口。国际社会普遍期待中美处理好彼此关系。两人今天的会晤举世瞩目，双方应该同各国一道，为世界和平增强希望，为全球稳定增加信心，为共同发展增添动力。

习近平还表示，愿同拜登就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题一如既往地坦诚深入交换看法，并期待同拜登共同努力，推动中美关系重回健康稳定发展轨道，造福两国，惠及世界。

拜登则说：“在我看来，我们有共同的责任，向世界展示中国和美国可以管理双方的分歧，防止竞争演变成任何接近冲突的情况，并找到更好的合作方式。”

美国总统拜登（左）和中国国家主席习近平（右）首次面对面会晤正式开始。（法新社）

这是拜登2021年1月上任以来，中美元首首次举行线下会晤，两人是在峇厘岛出席二十国集团（G20）峰会期间会面。

过去近两年，拜登和习近平曾五次通话及举行视频会晤。两人上一次通话是在今年7月28日，当时的通话持续了2小时17分钟。美国国家安全顾问沙利文11月13日告诉美国媒体，此次习拜会可能长达“几个小时”。

据了解，习拜会后，拜登将在今晚9点半举行记者会。

此前美国媒体引述美国官员报道，拜登将向习近平表达美国在台海、人权等问题的关切，双方预计也将讨论乌克兰局势、近期朝鲜的核活动，以及气候变化问题。

中国外交部发言人赵立坚在11月11日的例行记者会上回应有关中美元首会晤的提问时，敦促美国同中国相向而行，妥善管控分歧，推进互利合作，避免误解误判，推动中美关系重返健康稳定发展的正确轨道。