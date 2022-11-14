莫德纳香港设办公室 扩大生产mRNA药物

莫德纳宣布将在香港成立办公室，为香港和大湾区扩大生产信使核糖核酸（mRNA）治疗药物。

据《明报》星期一（11月14日）报道，莫德纳商业疫苗高级副总裁伯格斯特德（Patrick Bergstedt）说，莫德纳将把mRNA技术解决方案扩展至香港及亚太地区。

莫德纳将任命在药业界有超过25年经验吴楚珊出任莫德纳香港区总经理。

莫德纳称，香港作为主要市场之一，在莫德纳的亚太区战略和商业愿景中占有重要地位。吴楚珊将带领莫德纳香港，集中探索香港医药及生物科技研究和合作机会。莫德纳将积极参与推动香港医疗科技的创新发展，在市场上建立影响力，并扩大生产mRNA治疗药物，贡献香港和包括大湾区在内的更广泛地区。

莫德纳香港区总经理吴楚珊说：“莫德纳正积极于香港和亚太地区开展业务，能在此关键时刻加入公司，我感到十分荣幸。通过与港府和其他持份者紧密合作，我们致力展现mRNA技术的力量，对抗冠病病毒，并将技术应用于各个医学领域，包括传染病、肿瘤及免疫学、罕见病、心血管疾病和自体免疫性疾病等的研究”。

莫德纳称，吴楚珊将致力提升大众对mRNA技术的认识，并在香港建立由多名医学和生物技术专家组成的顾问团队，与主要持份者紧密合作，拓展莫德纳在香港的业务发展。

莫德纳于2022年2月宣布扩大其在亚洲的商业网络，并在亚洲多地增设子公司，这次任命安排正是业务拓展计划的一部分。

吴楚珊在药业界有超过25年经验，曾于罗氏大药厂香港和阿斯利康（香港）等制药公司担任各种领导职务。在加入莫德纳前，吴楚珊担任瑞士诺华制药（肿瘤科）香港总经理，负责监督企业收益、销售和营销策略，并规划重点产品策略。

此外，吴楚珊也在管理持分者关系方面拥有丰富经验，一直积极投入香港医疗和创新领域的发展。吴楚珊也曾担任香港卫生署辖下药剂业及毒药管理局委员会成员，以及香港中文大学一期临床研究中心的委员及顾问。