李家超：彻查榄球赛播错国歌事件是否涉违国安法

针对亚洲七人橄榄球系列赛播放错误国歌事件，香港特首李家超星期一（11月14日）说，香港警方将调查是否涉及违反《香港国安法》或其他条例。

据香港《星岛日报》报道，李家超星期一说，香港特区政府对此事件表示不能接受，表达强烈抗议和不满，港府会去信亚洲橄榄球总会要求进一步调查事件，了解当中责任，还将要求香港榄球总会展开调查及提交报告。

李家超称，政务司司长陈国基星期一也主动约见韩国驻港总领事要求彻查事件，警方也将调查是否涉及串谋违反《国歌法》或其他法例，现场所播出的歌曲是否有政治目的，按调查结果跟进事件。

亚洲七人橄榄球系列赛第二站星期天（13日）进行由香港对垒韩国的决赛，在播放国歌环节时误将2019年反修例示威歌曲《愿荣光归香港》当成中国国歌播放，引起港府强烈不满，香港建制派议员纷纷出面表示谴责。

港府发言人在一份声明中说，“中国国歌是我们国家的象征，主办机构有责任确保我们的国歌得到应有的尊重。”

香港行政会议成员汤家骅则认为，“事件肯定不是无心之失”，涉事者可能已犯下《刑事罪行条例》下的煽惑罪、《香港国安法》的分裂国家罪、勾结外国势力罪，或串谋违反《国歌条例》罪。他说：“很难相信事件不涉及在港人士协助甚至策划”，促港府应严肃仔细调查，而非仅表示抗议和要求道歉。