下午察：“二十条”大路通何方？

中国官方上星期五（11月11日）发布优化疫情防控工作二十条措施，对入境防疫措施和境内管控措施都做出了一定调整，以求进一步提升防控的科学性、精准性。

在经历初见“优化”二字的短暂狂欢后，随着官方重申优化不是“躺平”、仍要坚持“动态清零“，不少人也逐渐意识到，这二十条措施在各地的具体落实，并没有想象中的顺利。

从中国网民在社交媒体上发布的信息不难看出，针对中国国内的部分防疫措施调整，在不同地区有着不同的效果：有些地区及时落实了部分新规，例如解除了次密接人员和已达标准的密接人员的隔离；但不少地区民众则并未感受到实质变化，甚至有部分地区调整后的措施让人觉得更繁复不便。

除了对境内的疫情防控做出调整，二十条措施也放宽了入境限制，且相关措施改善更为具体、明确。（早报制图）

各地对二十条措施反应

中国国务院11月11日发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施、科学精准做好防控工作的通知》，提出疫情防控工作二十条措施后，当天即有多个省市召开会议跟进。

据不完全统计，北京、广东、河南、河北、海南、山东、吉林、江西和江苏均在当天就召开了会议，重庆市和上海市也分别在12日和13日召开会议，对二十条措施做出表态。

不过，不同省市的表述方式，也存在一定差异。例如，北京、广州等地官方表述为“认真落实”二十条措施，而河北、新疆等地的表述则是“对标对表”二十条措施，结合当地实际情况进行优化。

事实上，仔细研究二十条措施可以发现，针对境内疫情防控的措施中，除了不再判定次密接、取消中风险区划分，以及对密接人员、高风险区外溢人员和高风险岗位从业人员的隔离期进行调整外，其余大部分措施并不是可以简单执行的命令，而是以原则性要求和指导为主。

例如，二十条措施中虽然提出“一般不按行政区域开展全员核酸检测”，但仍允许在感染来源和传播链条不清、社区传播时间较长等疫情底数不清时，开展全员核酸检测——而是否符合这一条件，就需要当地的疾控部门自行判断了。

天津市星期天（13日）依然开展了全市范围内的全民核酸检测。（天津南开区政府官网截取）

比方说，星期六（12日）新增了两起确诊病例和58起无症状感染病例的天津市，在星期天（13日）开展了全市范围内的全民核酸检测，而毗邻天津、同一天新增了161起确诊病例和74起无症状感染病例的北京市，却没有组织全民核酸。

这类原则性、指导性的措施，给各地基层部门留出了依照实际情况调整具体措施的余量，但同时也就造成了现在各地理解、执行不一的情况。

部分地区“已读不回”？

在一众地区或多或少依照二十条措施放宽了防疫政策的当下，中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，就显得格外突兀。

乌鲁木齐自8月10日前后起至今，全市封控近100天，长期封控导致出现诸多民生乱象，当地官方也曾就这些乱象向民众道歉，但如今二十条发布后，却仍未出现实质改善。

尽管当地在星期六发布通告，将357个高、中风险区依照二十条措施的要求，降低为低风险区，却没有提及这些区域何时能够解封，恢复正常生产生活。

该通告指出，虽然乌鲁木齐市疫情防控形势持续积极向好，在隔离管控区外发现的阳性感染者越来越少，无新增阳性感染者的小区和治愈出院的人员不断增多，部分小区已依规降低管控等级，但病毒在社区隐匿传播的风险依然存在，防控成果还不够稳固。

拥有约400万常住人口的乌鲁木齐市静默已久，但星期天仍通报新增20起冠病确诊病例和611起无症状感染病例。

乌鲁木齐自8月10日前后起至今，全市封控近100天。图为网民贴出的自封控后再未移动过的车辆照片，其中风景仿佛走过了四季，令人唏嘘。（互联网）

在二十条措施出台后，更是引发网民质疑静默管理不能有效阻碍疫情传播，指责当地全域封控是严重的防疫简单化和“一刀切”，而仍不解封则是对新措施的“已读不回”。

而在二十条措施发布后，再曝出有防疫乱象的，还有仍在本轮疫情发酵期的重庆市。

网传消息称，重庆石铺四季香山小区孕妇星期六（11月12日）早上因身体不适，电话联系社区提出需派车就医，却等候了数小时，最终被送至九龙坡区中医院后流产，被质疑社区管理加码导致送医延误。

当地官方在星期一（14日）发通告回应称，网传120救护车进入小区受阻等情况并不属实，但确实存在社区工作人员、物业公司沟通不及时、不到位，社区车辆保障不及时，社区工作人员应变处置能力不足等问题。

重庆一名孕妇星期六（11月12日）早上因身体不适，电话联系社区提出需派车就医，却等候了数小时，最终被送至九龙坡区中医院后流产。图为网传的现场交涉情景。（互联网）

该通告称，已向当事人道歉并获谅解，且重庆市也在星期六（13日）发布通知，要求保障群众及时就医和紧急外出等需求，对孕产妇、急难危重病人及其陪护人员无条件放行，但舆论并没有当事人那么宽容。

在微博相关话题下，大量网民为一条小生命的逝去表达了惋惜，并批评热线打不通、应处缓慢等现象未获改善，显然违背新出炉的二十条措施的科学防疫精神，质疑当地仍存在层层加码问题。

落实细化也带来诸多不便

对于选择跟进落实二十条措施的城市，调整后的政策也给部分民众带来了困惑和不便，首当其冲受到影响的，便是疫情仍在发酵的首都北京。

星期一一早，许多准备在上班路上做核酸的北京朝阳群众懵了：原本分布密集的公共区域核酸检测点，竟纷纷贴出暂停检测的告示，少数仍开放的核酸点，以及社区内的检测点，则排起了百余米的长龙。

也难怪他们选择在网上发帖，询问核酸要去哪里做——北京很多办公楼及公共场所，都要求提供24小时内核酸阴形证明才可入内。而对于核酸剩余时间还够进入工作单位的那些人，晚上回家时进入大部分小区所需的24小时核酸阴性要求，也成了问题。他们自嘲仿佛被两头相矛盾的政策围追堵截，“还不如居家静默呢”。

北京许多社区、办公楼和公共场所均要求提供24小时内核酸阴性证明。图为北京大悦城商场星期一（14日）下午发布的相关通知。（北京大悦城官方微博）

当天中午时分，朝阳区官方发表通告称，根据二十条措施，将朝阳区部分区域划归低风险区后，对核酸检测点位进行了优化，将进一步向居住区附近布局，方便居民就近就便进行核酸检测。虽然该通告称核酸检测点和通道数量均有所增加，但民众并不太买账。

有不少网民称，自己所在社区核酸点运营时间仅从早上到中午，最迟也不过到下午6时，对于需要通勤的上班族来说，难以协调时间完成检测，不少人需要“请假做核酸”。还有网民反映，大量人员集中在社区做核酸，不仅导致大排长龙，还形成人员聚集，质疑这样的安排是否合理。

而南方另一个疫情重灾区，广州市海珠区的民众，则是在当地原定解封的星期一凌晨，连夜翻起了地图，研究自己究竟能不能离开这一被珠江从主市区隔开的小岛。答案是：几乎不能。因为主要跨江大桥和道路暂时被封了。

图为海珠区官方后续发布的封控地图，其中左、右两个小区域14日解除了封控。但因为通往广州主岛的多个桥梁和对面目的地仍被封锁，只有左侧区域内的民众理论上可以离开海珠区。（“广东海珠发布”微信公号）

“既要又要”难度更高

热衷评论时事、曾多次对中国疫情防控制度和问题发表意见的《环球时报》前主编胡锡进，也在二十条措施发布后，连发多条微博，直言其实行具有很大难度。

胡锡进在星期六（12日）的博文中提出，虽然在发布会后，官方对于疫情防控的原则非常清楚了，“但各地究竟该怎么干，如何做到“既要又要”，讲真非常难。”

他指出，想要达到既防住疫情，又尽可能减少对经济社会发展和民生服务保障的影响的要求，需要各地在大原则和基本规定范围内去各自探索，而这使各地的防疫压力更大。

胡锡进随后在星期天（13日）的微博中，多次提到防疫措施严格程度与民众的承受力的关系。他认为，短期的静默会得到理解，但超长封控则不科学不可取，但他同时也提出，如果疫情大规模传播，也可能会引发社会恐慌、破坏生产生活秩序。

胡锡进星期一再发两条微博，谈到他对北京、石家庄两个城市对待疫情尝试的态度。

针对网传虽然疫情形势严峻，新增病例数陡增，却选择了“放开”的河北石家庄，胡锡进指出，现在的信息有些混乱，“放开”的说法也使很多人一下子没了依靠感，很不适应，“反而不敢出门了”。

胡锡进在微博发布的一张网传微信群聊记录显示，石家庄某学校多名学生星期一选择以身体不适为由请假，反映出很多人在疑似“放开”后，反而不敢出门的心态。他也配文称“这既像是段子又不像是”。（胡锡进微博）

他呼吁民众不要惊慌，要相信当地政府会跟着二十条政策往前走，不会置群众安全于不顾。

另一条微博中，胡锡进则坦言北京市疫情仍在发酵，趋势堪忧。他指出，如果北京后续选择大范围静默或半静默，对全国的精准防疫都是打击，也让新公布的二十条推广受挫，因而他希望北京能够坚持精准防疫，为中国做一次“朝向前方的探索”。

事实上，胡锡进这一些列矛盾又纠结的表述，点出的正是中国尝试走向更科学、开放的防疫政策所面临的矛盾：上层政策能否在基层妥善执行，以及习惯了严格清零、仍视冠病为豺狼虎豹的部分中国民众，是否能接受科学防控带来的改变。

道阻且长，行则将至

可以肯定的是，“二十条”是朝着放宽疫情管控迈出的重要一步，但也还只是一小步，距离政策真正落实到地方、惠及到民众，乃至下一步继续放宽，还有很长的路要走。

在这个过程中，也仍会面对各种阻力。例如，放宽过程中带来的病例增加，是否会使民众感到恐慌？又比如，若继续因病例增加、疫情扩散而对地方官员进行追责问责，是否会影响政策的执行力度？

严苛的防控对经济和民生造成的打击已难以继续忽视。官方此次迈出放宽第一步后，也很难再掉头选择严控了。逐步走向放开、与国际社会接轨的这条路，必然艰难，但为了中国的发展不再受疫情的影响，这条路不得不走。

万事开头难，中国国家主席习近平在另一个场合的寄语，倒也适合说给中国的疫情科学防控之路：“道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。”