【G20】台外交部：感谢美再坚定支持对台安全承诺

针对美国总统拜登在与中国国家主席习近平会晤时提出，反对北京对台湾采取胁迫和日益咄咄逼人的行动，台湾外交部星期一（11月14日）表示，肯定并感谢美国再一次坚定支持对台海的安全承诺。

台湾外交部星期一发布声明称，对于拜登利用与中国大陆领导人会晤的场合，再一次公开表达美国对维持台海和平稳定的坚定支持与对台湾的安全承诺，台湾外交部表达肯定与诚挚感谢。

声明称，拜登政府自上任以来，已多次强调对台湾的安全承诺“坚若磐石”；而自今年8月以来，更多次利用各种国际场合单独或联合理念相近国家发表声明，展现国际社会对维系台海和平稳定的共同立场；包括在11月13日美国与澳洲双边领袖会谈，以及美国、日本、韩国三边领袖会谈中，均重申维护台海平稳定的重要性。

声明还称，台湾作为印太地区负责任的民主阵营成员，在当前威权国家公然挑战国际秩序的关键时刻，将持续积极强化自我防卫能力、深化台美安全伙伴关系，并与理念相近国家紧密合作，共同对抗威权体制的胁迫，维护台海和平稳定及印太区域的自由开放与繁荣，捍卫以规则为基础的国际秩序。

中美元首星期一在印度尼西亚峇厘岛举行超过三小时会晤。这是拜登2021年1月上任以来，中美元首首次举行线下会晤。

拜登在与习近平会晤时提出，华盛顿反对北京对台湾采取胁迫和日益咄咄逼人的行动，并指这破坏了台海和更广泛地区的和平与稳定。

习近平则强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，中美关系第一条不可逾越的红线。