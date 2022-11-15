中美元首会晤缓解紧张局势 在美上市中资股延续涨势

在美上市中资股有望连续第三天上涨，此前美国总统拜登和中国国家主席习近平在印尼峇厘岛举行了长达3个小时的会谈，呼吁缓解全球两大经济体之间的紧张局势。

据彭博社报道，包含超过40只中国股票的KraneShares中证中国互联网基金（代码KWEB）在11月14日盘前交易中上涨2.7%，此前两个交易日共上涨15%。主要网络股方面，阿里巴巴和京东均上涨超过4%。

彭博社的报道称，习拜会的结果让过去几个月见证两个超级大国关系迅速恶化的投资者松了一口气。在众议长佩洛西访问台湾后，围绕台湾问题的紧张局势达到了沸点，而美国限制芯片技术对华出口也加剧了对两国日益接近经济冲突的担忧。

双边关系另一个解冻迹象是，白宫宣布国务卿布林肯将访问中国。根据一份声明，美国和中国还将恢复气候、经济稳定和债务减免等问题上的高级别谈判。

中国股票的人气升温也得益于北京方面为地产行业纾困的新举措。据知情人士透露，金融监管机构上周五发布金融支持房地产市场平稳健康发展的16条措施，措施范围从解决开发商的流动性危机到放宽购房者的首付要求。贝壳飙升近9%。

中国还决定放松一些防疫限制，包括缩短入境人员和密接人员的隔离时间。

恒生科技指数周一上涨1.8%；恒生中国企业指数从10月低点上涨了21%，进入牛市。