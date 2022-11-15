德媒：德台科技部长本周会晤

德国媒体报道称，德国科研部长本周将与访德的台湾科学技术委员会主委举行会晤。这将是德国内阁部长级成员首次与台湾相应部门官员会面。

据德国之声中文网星期一（11月14日）引述路透社消息报道，德国科研部长施塔克-瓦钦格（Bettina Stark-Watzinger）将于本周中在柏林与到访的台湾行政院国家科学及技术委员会主任委员吴政忠会面。

报道引述柏林政府圈内人士称，吴政忠所负责的部委是与德国科研部相对应的政府内阁机构。今年7月，台湾科技部正式改制为国家科学及技术委员会。此前吴政忠已在2020年起担任科技部部长。

德台官员此次会谈内容，包括加强双方在科学和技术领域的合作，重点将是电池研发、半导体、人工智能和绿色氢能领域合作前景。双方将在接下来几个月里讨论合作的具体可能。

德国科研部回应路透社询问时说，希望继续扩展国际合作，“加强与台湾这样的价值观伙伴的合作”，并强调“这也是对自由、民主和人权的一种承诺”。

台湾行政院国科委官网14日发布新闻稿，公布主委出访法国和德国的消息，称吴政忠在德国将“拜会重要科研机构，进一步推动台德未来科研合作及交流”，日程包括访问一个科研基金会和两家知名研究机构，但未提及将与德国科研部长会面。

德台政府没有正式官方往来，但双方互设代表处。德国总理朔尔茨本月初访问北京时强调，德国将继续遵守一个中国政策，但“这意味着任何对现状的改变都必须是和平的、是协商一致的结果”。