河北石家庄关闭免费核酸检测点 官方强调非躺平

河北省会石家庄市在日增数百起冠病感染病例的情况下传出看似“突然解封”的政策，引起不少民众困惑，石家庄市委书记强调，要教育市民充分认识，调整防疫举措决不是“躺平”，也不是所谓的“全面放开”。

据顶端新闻报道，有网民11月13日在网上爆料称，石家庄疑似不再要求在公共场合查验核酸证明，“石家庄真成试点城市了，真的放开了，有点害怕，以后公共场所不看核酸了，核酸点也要取消了，都自费测了，一天新增快500个，结果幼儿园、小学全部通知开学了，突然放开大家都不敢去。”

不少石家庄网友回应称有类似情况发生，相关消息引起热烈讨论，部分网友也对此表示疑惑，“难道石家庄真的对核酸检测试行放开政策了吗?”

“石家庄疫情防控”的消息星期一（11月14日）冲上微博热搜，媒体也纷纷向石家庄官方求证网传消息。

报道引述石家庄疫情防控咨询电话工作人员称，目前石家庄确实不要求全员强制核酸检测，只对重点人群及重点工作岗位施行核酸检测，主要依据国家日前发布的《进一步优化疫情防控20条措施》的第六条。

另据财联社14日报道，记者分别致电石家庄12345及卫健委12320热线，工作人员称自当日起，石家庄关闭市内免费核酸检测网点。

另外，与取消常态化核酸点配套的措施是，地铁和公交方面自11月15日起不再查验核酸有效期，除重点场所外不再查验72小时核酸证明。

据《健康时报》报道，石家庄市12345疫情防控咨询热线14日下午回应，“接到石家庄市疫情防控办通知，现在全市范围內已经取消常规全员核酸检测点，并且要求不得随意扩大全员核酸检测范围，不针对非重点人群进行核酸检测，仅在重点岗位和人群中开展核酸检测。”

12345疫情防控咨询热线还称，现在石家庄市部分公共场不需要查验72小时核酸检测结果，如果市民需要进行核酸检测，需要去医院自费检测。

多家石家庄医院的核酸检测价格为单人单检16元（人民币，下同，约3.1新元），混检3.4元。

报道称，多名石家庄市民说，当天进入市里很多公共场所不需要查验72小时核酸检测。以前超过七天未进行核酸检测便进行弹窗提示，但当天起弹窗也已取消。

石家庄市政府新闻办公室官微“石家庄发布”14日发布消息称，石家庄市委书记张超超当天到河北师范大学检查疫情防控工作时说，要全面对标对表中央进一步优化防控工作的二十条措施，凡是不一致的全面进行整改，不折不扣地落实到位。

但他强调，要教育引导群众充分认识到，市委、市政府进一步优化和调整疫情防控举措，是贯彻落实中央进一步优化防控工作的二十条措施的具体行动，决不是“躺平”、放任不管，也决不是所谓的“全面放开”，是为了进一步提升防控工作的科学性、精准性，把该管的坚决管住，把该放的放开。他还说，要教育引导群众理性面对疫情，不恐慌、不信谣、不传谣，一起打赢疫情防控歼灭战。