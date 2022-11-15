【G20】王毅谈习拜会：会晤达到预期目的 划清红线防止冲突

中美元首星期一（11月14日）举行了历史性的面对面会晤。中共政治局委员、中国国务委员兼外长王毅在会晤后称，两国元首在会晤中覆盖了两国关系最重要方面和当前最紧迫的全球性议题，会晤达到了深入沟通、明确意图、划清红线、防止冲突、指明方向、探讨合作的预期目的。

根据中国外交部发布的新闻稿，王毅在两国元首会晤结束后召开记者会。王毅介绍，两国元首就事关中美关系以及世界和平发展前景的重大问题进行了坦诚、深入、建设性、战略性沟通，会晤持续了三个多小时，超过事先商定的时长，而且使用的是同传。会晤创下了三个“首次”：这是中美元首三年来首次面对面会晤，是美国总统拜登执政后两位领导人首次面对面会晤，也是中美各自完成今年国内重大议程后两国最高领导人的首次互动。

王毅说，两国元首在会晤中谈到了各自内外政策、中美关系、台湾问题、各领域对话与合作、重大国际地区问题等五方面议题，覆盖了两国关系最重要的方面和当前最紧迫的地区和全球性问题。这次会晤达到了深入沟通、明确意图、划清红线、防止冲突、指明方向、探讨合作的预期目的。

王毅称，元首外交是中美关系的“指南针”和“定盘星”，对两国关系发展发挥着不可替代的战略引领作用，两国元首在会晤中既把舵定向，又做出规划部署。中国国家主席习近平在会晤中敦促两国应该正确看待对方内外政策和战略意图，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调；拜登也表示尊重中国的体制，不寻求改变中国的制度，不寻求打“新冷战”，不寻求强化同盟关系反对中国，无意同中国冲突，无意围堵中国。

针对此次的会晤成果，王毅介绍，两国元首会晤明确了一个方向，即防止中美关系脱轨失控，找到两个大国正确相处之道，并向世界展示，双方能够管控分歧，避免由于误判或激烈竞争导致滑向冲突对抗；确定了一个框架，两国要共同探讨确立中美关系指导原则，或者说战略性框架。双方一致认同确立中美关系指导原则的重要性，就此进行了建设性探讨，责成双方工作团队跟进磋商；启动了一个进程，将两国元首重要共识落到实处，管控和稳定中美关系。双方团队将按照两国元首确定的工作重点，保持对话沟通，管控矛盾分歧，推动交往合作。

针对台湾问题，王毅说，“之所以中美之间要讨论台湾问题，是因为美国干涉了中国内政”，中国的要求十分清晰明了，就是停止干涉中国内政，尊重中国的主权和领土完整。习近平在会晤中说，“台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是美国不能也不应逾越的红线”，并要求美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报规定，履行“不支持‘台独’”的承诺；拜登则说，美方坚持一个中国政策，不支持“台独”，不支持“两个中国”或“一中一台”，不寻求把台湾问题作为工具遏制中国。

针对乌克兰问题，王毅说，习近平重申了中方处理乌克兰问题的“四个应该”，阐明了中方应对乌克兰局势最新演变的“四个共同”。强调开展对话谈判，和平解决危机是当务之急，“核武器用不得、核战争打不得”，应防止亚欧大陆出现核危机，还应共同努力确保全球产业链供应链稳定，避免出现更大规模人道主义危机。

谈到朝鲜半岛问题时，王毅说，习近平阐述了中方的既定立场，强调应正视半岛问题的症结所在，坚持均衡解决各自关切尤其是朝鲜的合理关切。

针对会晤后的后续安排，王毅说，两国元首同意继续保持经常性联系，同时责成两国外交安全团队持续开展战略沟通，跟进他们讨论的重大问题，落实他们达成的共识。美国表示美国务卿布林肯希尽早访华，跟进会晤后续工作。中国对此表示欢迎。两国财金、经贸团队也将围绕宏观经济政策、中美经贸关系等问题进行沟通与协调。

王毅称，两国元首还就民主人权问题、制度道路问题和经贸问题交换了意见，习近平也就这些问题阐明了中方立场，亮明了中国态度。

王毅强调，中美关系发展的历史表明，中美合则两利，斗则俱伤。中美作为两个大国，在双多边领域加强合作，同各国一道共克时艰，不仅符合中美两国利益，也是国际社会的普遍期待。他还称，不能简单用竞争定义全部的中美关系，合作始终是中美两国的最好选择。