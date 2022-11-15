榄球赛播错国歌 港警调查是否违反国安法或国歌条例

针对亚洲七人榄球系列赛发生播错中国国歌事件，香港警方星期一（11月14日）深夜公布，案件将由有组织罪案及三合会调查科（俗称O记）负责，依法严肃跟进。

综合网媒“香港01”、《明报》等报道，亚洲七人榄球系列赛第二站香港对韩国的决赛星期天（11月13日）在韩国仁川举行，主办方在播放国歌环节时误将2019年反修例歌曲《愿荣光归香港》，当成中国国歌《义勇军进行曲》播放。

香港特首李家超14日说，警方将调查事件是否涉及串谋违反香港《国歌条例》或其他香港法律。港府也将致函亚洲橄榄球总会要求进一步调查事件，了解当中责任，还要求香港榄球总会展开调查及提交报告。

李家超还说，政务司司长陈国基也都主动约见了韩国驻港总领事，就事件表达强烈不满及抗议，并要求对方彻查事件和当中的责任。

李家超表示，中国国歌只有一首，就是《义勇军进行曲》，是国家的象征和标志，在国际大型体育赛事播放国歌时都是严肃和庄严的，必须予以尊重，所以对此事件必须严肃跟进。

香港警方说，对于在韩国举行的亚洲七人榄球系列赛第二站香港对韩国的决赛中，在本应播放中国国歌的环节上播出一首与2019年“黑暴”和“港独”有密切关系的歌曲，警方现正展开调查。案件由有组织罪案及三合会调查科负责，警方将就事件是否涉及违反《国歌条例》或包括《香港国安法》的其他香港法律，依法严肃跟进。