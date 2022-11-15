【G20】中法领导人会晤 马克龙吁共同反对俄乌战争

法国总统马克龙和中国国家主席习近平星期二（11月15日）在印尼峇厘岛举行会晤，马克龙呼吁法国和中国应团结起来反对俄乌战争。习近平则强调中国在乌克兰危机上的立场明确一贯，将继续以自己的方式发挥建设性作用。

据法新社报道，在会晤开始前，马克龙和习近平站在两国国旗前向对方问好，并握手示意。

马克龙在开场白对习近平说：“我们必须团结起来应对……像俄罗斯在乌克兰发动战争那样的国际危机。”

据央视新闻报道，习近平就乌克兰问题指出，中国在乌克兰危机上的立场明确一贯，主张停火、止战、和谈。国际社会应为此创造条件，中国也将继续以自己的方式发挥建设性作用。

法国总统府星期一（14日）向记者透露，马克龙在与习近平进行会谈时，将告诉习近平对俄罗斯施压符合中国利益。“你的利益，如同我的一样，是向俄罗斯施压，让它回到谈判桌上，尊重国际法。”

另外，谈到中法、中欧双边关系时，习近平说，当前世界进入新的动荡变革期。作为世界多极化格局中的两支重要力量，中法、中欧应该坚持独立自主、开放合作的精神，推动双边关系在正确轨道上行稳致远，为世界注入稳定性和正能量。

习近平说，经过多年发展，中欧已经形成强大的经济共生关系。双方应该扩大双向贸易和投资，维护全球产业链供应链稳定畅通，维护国际经贸规则和秩序。

习近平还表示，希望法国推动欧盟继续奉行独立和积极的对华政策，中国愿同法国一道，支持印尼主席国工作，推动二十国集团峇厘岛峰会取得成功，加强在应对气候变化、生物多样性保护等方面沟通协作，共同维护真正的多边主义，应对粮食安全、能源安全等全球性挑战，破解可持续发展难题。

央视新闻则引述马克龙说，法中两国都致力于促进全球和平发展，促进世界经济繁荣。中国式现代化发展模式令人钦佩。法国秉持独立外交，反对阵营对抗。

马克龙还说，面对当前动荡国际形势，法国希望同中国继续秉持相互尊重、平等互惠精神，密切高层往来对话，深化经贸、航空、民用核能等领域合作，欢迎中国企业赴法国开展合作。法国愿同中国加强多边沟通协作，共同应对气候变化、粮食危机和保护生物多样性等全球性问题，愿积极促进欧中对话合作。