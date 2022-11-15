美报告：来美中国留学生人数仍超所有其他国家

美国国务院公布的一份年度报告显示，尽管在过去的一年里美中关系紧张，中国留学生来美的人数有所减少，但是在所有美国国际学生中，来自中国的留学生数目仍然超过世界上所有其它国家。

据美国之音报道，美国国务院星期一（11月14日）启动了美国国际教育周，并且授权国际教育协会（IIE）公布《2022门户开放报告》（2022 Open Doors Report）。

报道称，来自中国的学生入学人数仍呈下降趋势。中国留学生的入学率在2021-22学年继续下降，总体上又下降了9%，其中本科生下降了13%。

报道也称，即便如此，中国仍然是美国高等院校国际学生的最大来源国。排名第二的印度，赴美学生的人数增长了19%，慢慢缩小了与中国学生人数的差距。

2022年门户开放报告显示，中国留学生2021-2022学年的总数为29万零86人，相比之下在2020-2021学年为31万7299人，占国际学生总数的30.6%。

美国国务院负责教育和文化事务局学术项目的副助理国务卿罗森茨威格（Ethan Rosenzweig）对《高教内情》表示，美国各高校和机构在重振中国留学生招生方面面临的一个重要障碍是，由于中国清零政策的限制，招生人员仍然不被允许进入中国招生。

负责发布美国年度门户开放报告的美国国际教育协会（IIE）成立于1919年，与美国国务院教育与文化事务局合作、并代表美国在世界各国推展教育交流项目。