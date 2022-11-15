《人民日报》：坚定不移贯彻“动态清零”总方针

对于“20条措施”出台后中国是否还会坚持“动态清零”，中国官媒《人民日报》发表评论强调，坚持动态清零，是现阶段中国及时有效控制疫情的最佳选择。

《人民日报》星期二（11月15日）发表署名“仲音”的评论文章，题为《坚定不移贯彻“动态清零”总方针》

文章写道，“20条”措施是对第九版防控方案的完善，是基于对病毒变异和传播规律的把握和近三年来各地防控经验的总结，是稳中求进、走小步不停步、符合中国国情、更加科学精准的举措，不是放松防控，更不是放开、“躺平”。要深刻理解和把握优化调整疫情防控措施，坚持既定的防控策略和方针，科学精准做好疫情防控各项工作。

文章称，常态化疫情防控以来，正是因为坚持科学精准、动态清零，因时因势优化完善防控措施，快速有效处置局部地区聚集性疫情，中国顶住了一轮又一轮疫情的冲击，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，取得了统筹疫情防控和经济社会发展重大积极成果。实践充分证明，坚持动态清零，是坚持人民至上、生命至上的必然要求，是尊重科学、尊重规律的有力体现，是现阶段中国及时有效控制疫情的最佳选择。

文章写道，中国是人口大国，加上地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必令易感人群感染风险加大，一旦形成规模性反弹，必将对经济社会发展造成严重冲击，最终付出的代价会更高，损失会更大。越是疫情防控任务艰巨、形势复杂，越要保持清醒头脑，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。

文章最后写道，坚持就是胜利，坚持才会胜利，坚持定能胜利。中国有决心有能力也有信心有实力落实好“动态清零”总方针，直至抗击疫情取得最后胜利。

中国国务院联防联控机制11日公布了进一步优化疫情防控工作的20条措施。措施出台后，中国多地取消或暂停了区域全员核酸检测。《人民日报》星期一发表文章，强调了防疫政策的必要性，但并未提及此前一再强调的“动态清零”总方针，在互联网上引发对中国是否还会坚持“动态清零”方针的猜测。