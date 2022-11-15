河北石家庄感冒类药品销量大涨 部分药店连花清瘟胶囊断货

河北省石家庄市感冒类药品销售量近两日大幅度上涨，部分药店的连花清瘟胶囊断货。同时，连花清瘟生产商以岭药业总部内部出现抢购现象。

据财联社星期二（11月15日）报道，以岭药业总部所在地石家庄的部分药店出现连花清瘟胶囊断货情况。

一家连锁药店工作人员说，“这两天买连花清瘟胶囊的人很多，今天上午刚调来两大箱的货，现在基本卖完了（一箱480盒）。”

神威药房连锁药店工作人员称，“上午就断了一次货了，刚刚调过来一批货，现在还剩10盒，连花清瘟胶囊现在是有多少卖多少。”

一家石家庄小型药房的店员也说，连花清瘟胶囊今天上午就卖完了，连花清瘟颗粒也刚刚卖出了最后一盒，现在等待公司总部调货，可能需要明后天才能送过来。

据报道，以岭药业总部内部也出现了抢购连花清瘟的现象。以岭药业员工内购平台由于近日订单爆满，连花清瘟胶囊现在已不接受员工自提，需要排单，暂时只能购买后等待邮寄。

其他感冒类药品销售量最近两日也大幅上涨。据了解，石家庄国药乐仁堂连锁药店各种感冒药被快速抢购，药店里板蓝根颗粒已经卖完。

神威药房工作人员表示，顾客多数都是来购买感冒药的，而且一买就是一大袋。有顾客购买了七八种感冒药，其中包括小儿氨酚那敏以及小儿金银花颗粒等儿童感冒药。

据中新经纬报道，记者以投资者身份致电以岭药业证券部询问时，相关人士表示对石家庄部分药店连花清瘟胶囊断货的情况表示“不太清楚”，并称近两年一直在做产能提升工作，公司生产基本上是跟着销售进行安排，尽全力保市场供应，并且称连花清瘟在未来没有涨价计划。

此前，石家庄市在日增数百起冠病感染病例的情况下传出看似“突然解封”的政策，引起不少民众困惑，“石家庄疫情防控”的消息也一度冲上微博热搜。

财联社星期一（11月14日）报道说，石家庄12345及卫健委12320热线工作人员称自当日起，石家庄关闭市内免费核酸检测网点。地铁和公交也自11月15日起不再查验核酸有效期，除重点场所外不再查验72小时核酸证明。

石家庄市委书记张超超14日强调，要教育引导群众认识到，进一步优化和调整疫情防控举措，是贯彻落实中央进一步优化防控工作的二十条措施的具体行动，决不是“躺平”、放任不管，也决不是所谓的“全面放开”，而是为了进一步提升防控工作的科学性、精准性。

据河北卫健委发布数据，11月14日0至24时，石家庄市新增冠病确诊病例2例，新增无症状感染者438例。