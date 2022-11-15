台学者：“习拜会”对避免台海发生意外冲突有基本共识

对于“习拜会”上谈到的台海相关问题，台学者认为，美中主要在做“护栏”，避免擦枪走火，双方对此有基本共识。

据《自由时报》11月15日报道，中山大学中国与亚太区域研究所教授郭育仁受访时说，无论美国与中国大陆之间还是大陆与台湾之间，在军事上有任何意外冲突，对任何一方都不好，所以这次“习拜会”对此有基本共识。

郭育仁研判，台湾国防部长邱国正日前讲明大陆军机或无人机进入12海里要击落，军方敢在立法院讲得这么斩钉截铁，背后与美国之间是有默契的。这次峰会是在做护栏，在美军、解放军、台军之间尽量避免意外，见面就是两边互划底线。

他说，这个护栏设了以后，解放军在台海施压并不会减弱，但在可以预见的未来，至少不会升温，如果大陆继续加大施压，美国也会无法忍受，相信这些美方都有对北京做一定程度的传达。

郭育仁也说，美日韩领导人举行东亚峰会，美国总统亲自参加是比较少见的。拜登之后又在峇厘岛与习近平见面及参加G20峰会，都是要向北京传递一个讯息，“美国说到就一定做到”。

中国国家主席习近平与美国总统拜登星期一（11月14日）首度以两国元首身份，在印度尼西亚二十国集团（G20）峰会场外举行线下会谈，历时超过三个小时。在谈到台湾问题时，拜登提出，反对中国大陆对台湾胁迫和日益咄咄逼人的行为；习近平则强调，台湾问题是“中美关系第一条不可逾越的红线”。