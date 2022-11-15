房市回暖和中美关系解冻 中资股延续反弹趋势

受到中国房地产市场回暖和中美紧张关系放缓的利好迹象提振，中国股市延续了11月以来的大幅反弹趋势。

恒生中国企业指数星期二（11月15日）早上一度攀升了3.6%，星期一该指数录得近2%的涨幅。恒生中国企业指数已从10月的低点录得20%以上的涨幅，进入牛市；香港恒生指数星期二早上也一度攀升3.36%，其他指数包括上证综指和深证综指星期二开盘都录得上涨趋势。

在美上市的中概股方面，包含超过40只中国股票的KraneShares中证中国互联网基金（代码KWEB）在11月14日盘前交易中上涨2.7%，此前两个交易日共上涨15%。

彭博社报道分析，中国监管机构加大力度缓解中国房地产市场的流动性危机，加上中国官方早前大幅度放松边境检疫措施，都推动了中国股市维持上涨的趋势。此外，美国总统拜登星期一与中国国家主席习近平的会晤也激起了投资者对这两个超级大国之间关系解冻的期望。

纽约Global X公司的分析师杰国利（Dillon Jaghory）分析，尽管这次的习拜会没有取得戏剧性的突破，但有一些值得注意的进展，这对中国股市来说具有积极意义。他还提到，中美监管机构之间的沟通渠道对于降低中国ADR退市的风险至关重要，加强双边监管机构的接触应有助于减轻对中国股票在美国面临的政治风险。

