安徽要求婚宴应办尽办 核酸采样点位只增不减

安徽合肥星期一（11月14日）晚召开疫情防控工作会议指出，婚宴应办尽办，倡导婚事新办、喜事简办，但防疫措施一条都不能少。核酸采样点位只能增加不能减少，时间只能延长不能缩短。

根据合肥市人民政府发布的消息，会议进一步研究部署防疫措施，指出经过全市上下不懈努力，当前疫情防控形势越来越好，与此同时压力越来越大、责任越来越重。要完整、准确、全面贯彻落实中共中央决策部署，尽最大努力早发现早处置，坚决避免想当然无所谓，确保疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。

会议指出，第一，“外防带入”关键在道口，要增派人员力量，优化工作流程，为来（返）肥人员做好最新二十条优化措施的解读答疑，耐心沟通，热心服务，科学使用“抗原筛”和“落地检”，确保早发现、早处置。

第二，婚宴应办尽办，这是新人的大事，也是全市的喜事，倡导婚事新办、喜事简办，不搞大操大办，响应“光盘行动”，把喜事办得更喜庆。桌数有多有少，但防疫措施一条都不能少。餐饮经营单位要安排人员督促顾客扫场所码，查验“两码”和48小时核酸检测报告，提醒顾客在公共区域活动时规范佩戴口罩。

第三，核酸采样要让群众就近就便，采样点位只能增加不能减少，时间只能延长不能缩短，科学增设黄码通道，严格执行技术规范。请广大市民和防疫人员采样时务必做好防护，坚决避免采样点成为传播点。

此外，会议还要求做好重大活动防疫服务保障，以及耐心细致解决群众生产生活困难，对通过热线反映的问题，要第一时间受理、转办和回应，既解决“事情”，也疏导“心情”。

中国星期一新增本土病例1621例，其中安徽3例；新增本土无症状感染者16151例，其中安徽87例。