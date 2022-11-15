中国10月经济放缓 社会消费品零售总额5月来首次收缩

中国10月经济放缓，社会消费品零售总额5月以来首次出现收缩。

据彭博社星期二（11月15日）报道，中国10月经济放缓，全国各地疫情升高损害消费者信心并干扰商业活动，房地产市场的低迷也无缓解迹象。

中国国家统计局15日发布的数据显示，10月工业增加值同比增长5%，低于9月的6.3%增幅，且低于接受彭博调查的经济学家5.3%预估中值。

10月社会消费品零售总额同比下降0.5%，是自5月以来首次出现收缩。彭博调查的预估中值为增长0.7%，也低于9月的2.5%增长。

中国国家统计局官网消息，总的来看，10月份国民经济经受住了国内外多重超预期因素的冲击，持续保持恢复态势。但国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础尚不牢固。下阶段，坚持稳中求进工作总基调，科学高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力扩大有效需求，深化供给侧结构性改革，持续稳就业稳物价稳预期，更大激发市场活力，巩固经济恢复向好基础，力争实现更好发展结果。

10月份冠病病例增加，有关当局在中共二十大召开前加强防疫控制，包括在为期一周的国庆假期]要求一些企业停工和不鼓励出行。

中国政府最近几天采取更一致的措施，以减少防疫清零政策的经济成本，并祭出金融措施支持房地产市场。鉴于企业和消费者信心大幅下降，这些措施还不太能显著提振经济增长。