中国国家统计局：消费恢复向好仍具备较多有利条件

中国10月社会消费品零售总额出现收缩，对此，中国国家统计局新闻发言人付凌晖说，尽管消费市场受到短期冲击，但恢复向好仍然具备较多有利条件。

据澎湃新闻报道，在中国国务院新闻办星期二（11月15日）举行的10月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局国民经济综合统计司司长付凌晖说，从10月份情况来看，受到国内疫情散发多发的影响，部分地区接触性聚集性消费受到一定冲击，尤其是部分服务性消费总体放缓。

付凌晖说，尽管消费市场受到短期冲击，但是居民基本生活消费得到保障。网上零售对市场销售的带动作用持续显现，一定程度上支撑了消费。

付凌晖说，从下阶段情况来看，疫情对市场销售的影响仍会存在，但总的看是短期的、外在的，中国消费恢复向好仍然具备较多有利条件。

这些条件包括：消费规模扩大、消费结构升级的态势不会改变；随着经济逐步恢复，将逐步带动就业扩大和居民收入增加；促消费政策持续显效，有利于消费的扩大；消费模式创新将会拓展新的增长点。

付凌晖说，总的来看，受到国内外各种因素影响，消费还面临不少挑战，但是随着各项促消费政策逐步实施，随着经济逐步恢复、居民就业改善、收入增加，消费保持恢复态势仍然是值得期待的。

中国国家统计局15日发布的数据显示，10月社会消费品零售总额同比下降0.5%，是自5月以来首次出现收缩。