中国全国侨联副主席：“0+3”已变相成“0+0” 基于观感未改称

香港维持“0+3”的边境检疫措施（取消酒店隔离要求，实行三天的居家健康监测）已有一段时间，目前还没有进一步放宽至“0+0”（取消居家健康监测）的迹象。对此，中国全国侨联副主席卢文瑞认为，“0+3”措施经过各种优化，实际上已变相成为“0+0”，但基于观感没有替换名称。

卢文瑞星期二（11月15日）在《明报》撰文称，港府目前正在集中精力优化“0+3”安排，在风险可控前提下，尽可能取消一些限制。他认为，实际上，现在的“0+3”，差不多等于是“0+0”。

而港府不直接改为“0+0”的原因，卢文瑞认为，香港若将“0+3”改称为“0+0”，会让中国大陆以为香港“完全不设防”，香港向大陆提出陆港通关或提议“逆向隔离”就会更加困难。港府是为了顾及中国大陆的观感，才没有改称。

他说，北京中央仍要继续强调“动态清零”，就是要表明放宽入境检疫并非放松防疫，更不是“躺平”，“动态清零”与放宽检疫并非对立。面对世界百年未有之大变局加速演进，国际局势极为严峻，国家需要落实二十大精神，更加积极主动扩大开放；世界也需要作为世界工厂的中国加快放宽入境检疫措施，发展与中国的关系，尤其是经贸关系。

卢文瑞称，北京中央在感染数字连续上升的情况下，仍然决定放宽入境检疫安排，外界虽然感到有点意外，但确实感受到了中央的决心和自信。

卢文端称，据他了解，这次北京中央放宽入境检疫时间本应有更大程度的调整，但基于保险为由，而选择以为“5+3”，即五天集中隔离及三天居家隔离，放宽利好市场消息，推动中国大陆和香港股市大幅上涨。他认为，若这次放宽后没有出现重大疫情反弹，相信会继续有好消息。

对此，香港特首李家超星期二出席行政会议前接受媒体访问时称，社会对“0+0”“0+3”有很多讨论，“‘0+0’代表什么，每个人的理解都不一样，我已经不会去刻意形容我们是‘0+多少’”。