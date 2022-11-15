中国央行缩量续做1万亿到期中期借贷便利

面对史上最大规模的单次中期借贷便利（MLF）到期，中国人民银行选择缩量续做。中国央行并称，综合其他政策工具，11月以来中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。

据彭博社报道，中国央行星期二（11月15日）公告称，开展8500亿元人民币（约1655亿新元）MLF操作，并维持利率在2.75%不变。本周到期的1万亿元MLF单次到期规模创历史最大。此前接受彭博调查的经济学家普遍认为，中国央行将予以全额续做，以稳定市场流动性预期。

债市盘初从上日大跌中反弹，银行间隔夜和七天期回购利率盘初则明显上涨，分别在1.80%和1.90%上方。中国10年期国债活跃券15日上午收益率下跌3.4个基点，报2.805%，同期限国债期货上涨0.14%，报100.66。

中国央行说，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，MLF续做的同时，还进行了七天期1720亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。

据彭博计算，逆回购口径下央行今日净投放1700亿元，若同时考虑MLF净回笼1500亿元人民币，当日公开市场整体仍为资金净投放。

中国央行在公告中指出，11月以来人民银行已通过抵押补充贷款（PSL）、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元人民币，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。此表态显示，MLF这一传统渠道外，中国央行目前正运用更多货币政策工具投放中长期流动性。

澳新银行资深中国策略师邢兆鹏受访时说，中国央行缩量续做MLF可能是因为通过再贷款工具的额外投放，因此长期流动性仍然充裕。中国货币政策正处于十字路口，本周将公布的三季度货币政策执行报告料透露更多未来操作的线索。

中国国家统计局15日公布数据显示，中国10月消费、投资、工业增加值等经济数据均不及预期，此前公布的10月份信贷数据疲软，当月物价及PMI等数据也低于预期，且出口增速超预期回落，都预示着中国经济进一步放缓，可能需要更多支持。因此有部分经济学家认为，中国央行如果缩量续做MLF，未来配合应下调存款准备金率。

在光大证券首席金融分析师王一峰看来，在中国结构性流动性短缺框架下，中国央行需周期性深度释放流动性；且10月以来银行体系超储“资金池”水位已经变浅，确实到了该降准的时候。11月份降准置换MLF是可选项，但12月官宣，2023年1月落地似乎更好。

中国上星期宣布放松防疫政策，并增加了对房地产行业的政策支持，这些举措提振了市场信心和风险偏好，令中国股市和人民币汇率均明显上涨。如果这些政策效果能进一步得到确认，料市场对于资金的需求也将增加。人民币汇率压力也减轻，缓解对中国央行进一步宽松的制约。