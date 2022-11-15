【G20】习近平：反对将粮食和能源问题政治化武器化

中国国家主席习近平在二十国集团（G20）峰会上发表讲话时，强调反对以意识形态划线，搞封闭排他的“小圈子”，也坚决反对将粮食、能源问题政治化、工具化、武器化，并呼吁撤销单边制裁措施和科技合作限制。

据《人民日报》客户端报道，习近平星期二（11月15日）在二十国集团领导人第17次峰会第一阶段会议上发表讲话。

习近平说，当今世界正经历百年未有之大变局，冠病疫情反复延宕，世界经济脆弱性更加突出，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失，粮食和能源等多重危机叠加。面对这些挑战，各国要树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，共同破解“世界怎么了、我们怎么办”这一时代课题，共渡难关，共创未来。

习近平说，G20成员都是世界和地区大国，应体现大国担当，发挥表率作用，为各国谋发展，为人类谋福祉，为世界谋进步。他指出，团结就是力量，分裂没有出路，以意识形态划线，搞集团政治和阵营对抗，只会割裂世界，阻碍全球发展和人类进步。

习近平呼吁各国应该相互尊重，求同存异，和平共处，推动建设开放型世界经济，不应该以邻为壑，构筑“小院高墙”，搞封闭排他的“小圈子”。分裂对抗不符合任何一方利益，团结共生才是正确选择。

习近平说，各国要推动更加普惠的全球发展，大国要有大国的担当，都应为全球发展事业尽心出力，为此他提出全球发展倡议，就是着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，推动世界各国共同发展进步。

他说，当前各国要比以往任何时候都更加重视发展问题，因此要推动更有韧性的全球发展，建设全球经济复苏伙伴关系，坚持发展优先、以人民为中心，照顾发展中国家关切；继续深化抗疫国际合作，提升疫苗、药物、诊疗手段在发展中国家的可及性和可负担性；遏制全球通胀，化解系统性经济金融风险，特别是发达经济体要减少货币政策调整的负面外溢效应，将债务稳定在可持续水平；继续维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极推动世界贸易组织改革，推进贸易和投资自由化便利化，推动建设开放型世界经济。

习近平还提到，粮食、能源安全是全球发展领域最紧迫的挑战。他认为，当前危机根源不是生产和需求问题，而是供应链出了问题，国际合作受到干扰。解决之道在于各国在联合国等多边国际组织的协调下，加强市场监管合作，构建大宗商品合作伙伴关系，建设开放、稳定、可持续的大宗商品市场，共同畅通供应链，稳定市场价格。

习近平强调，要坚决反对将粮食、能源问题政治化、工具化、武器化，撤销单边制裁措施，取消对相关科技合作限制。减少化石能源消费、向清洁能源转型进程要平衡考虑各方面因素，确保转型过程中不影响经济和民生。发展中国家的粮食、能源安全风险更为突出，二十国集团应该把这件事放在心上，在生产、收储、资金、技术等方面提供必要支持。

最后，习近平也称，中国共产党近期举行了第二十次全国代表大会，谋划了中国未来五年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针。中国将坚定不移走和平发展道路，坚定不移深化改革、扩大开放，坚定不移以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。