张忠谋下月亲赴台积电美厂典礼

台积电董事长刘德音及总裁魏哲家上星期以联名方式，正式发出预定下月上旬举行的美国亚利桑那州厂首部设备到厂（First tool-in）典礼邀请函，台积电创办人张忠谋将应邀出席。

据台湾《联合报》星期二（11月15日）报道，张忠谋预料将亲赴美国参加上述重要活动，见证台积电在全球地缘政治冲突下展现坚强韧性，且跨足全球布局重要一步。

台积电不愿透露邀请名单，但消息人士透露，张忠谋在刘德音和魏哲家两人邀请下可望出席，目前正由幕僚办理相关接机事宜。这也将形成台积电创办人、董事长和总裁同时现身的难得一见盛会。

虽然台积电强调这次活动是台积电自家的事，不想过度张扬，但事涉美国奖励半导体制造重回美国、拉升美国半导体自主制造比率指标投资案，包括拜登总统及当地政府及美国白宫主管半导体产业重要官员将亲自与会，让典礼格外受到美方重视。

据了解，台积电美国亚利桑那州12吋晶圆厂明年第一季才完成所有无尘室机电工程，现在运到美国的半导体设备不能搬入厂内，却提前举行首批设备到场典礼，显示拜登政府想藉此向全球展现提升美国半导体制造，且降低先进制程过度依赖亚洲市场的决心。

台积电内部则解释，这是要向外界强调台积电面临诸多挑战下，已克服所有困难，证明美国厂会如期于2024年量产。

台积电最近一次大规模举行海外厂重大仪式，是五年前的南京厂进机典礼，当时张忠谋亲自出席，时任江苏省委书记李强也获邀出席，如今李强已晋身中共政治局常委，明年可望出任总理。