中国首次截获全球新物种 或携带未知病原体传播疾病

中国广东海关在中山港口岸的进境原木中，截获拉丁蠊属蜚蠊种，为全球首次报道的新物种。“中国首次截获全球新物种”的词条星期二（11月15日）登上微博热搜第一。

根据央视财经报道， 中山港海关、珠海保健中心病媒生物国家重点实验室在中山港口岸对一批自法属圭亚那进口的原木进行联合检疫时，截获一头蜚蠊，现场关员迅速取样送实验室鉴定，并对同批次货物实施检疫处理。

广东拱北海关保健中心病媒实验室工程师陈健表示，通过DNA条形码技术及形态学鉴定，均未匹配到已知的蜚蠊种类，经进一步研究，依程序确认该头蜚蠊为未被描述过的拉丁蠊属蜚蠊物种，为全球首次报道。

据介绍，蜚蠊，俗称蟑螂，目前已知的种类有4000余种，是海关口岸监测的重要病媒生物之一，具有极强的适应力、繁殖力。作为外来物种很容易在入侵地定殖，对入侵地生态环境造成威胁，还可能携带未知病原体传播疾病，危害人类健康。

近年来，甲虫、蜥蜴、蛇等“异宠”受到不少人青睐。“异宠”种类繁多，饲养“异宠”呈现出多样性、个性化的特征。生态环境部发布公报显示，目前中国已发现660多种外来入侵物种，对农林业生产安全、粮食安全、生物安全和生态安全造成了严重威胁。

目前，中国《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》等多项法律法规中，对禁止非法引进外来入侵物种有明确规定。

为了全力“封堵”外来物种入侵，中国农业农村部、自然资源部、生态环境部、海关总署今年联合发布了《外来入侵物种管理办法》，并于8月1日起施行。其中就明确了对非法引进、携带、寄递、走私外来物种等违法行为进行打击，并要求任何单位和个人未经批准，不得擅自引进、释放或者丢弃外来物种。