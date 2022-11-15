榄球赛播错国歌 叶刘淑仪促查是否有人在港分裂国家

针对亚洲七人榄球系列赛发生播错国歌事件，香港行政会议召集人、新民党主席叶刘淑仪星期二（11月15日）说，香港警方应调查是否有人在港犯下分裂国家罪，将有关反修例歌曲传送至主办单位，并建议警方要求韩国方面协助调查。

据香港《星岛日报》报道，叶刘淑仪在一档电台节目上说，反修例歌曲有机会触犯《香港国安法》中煽动分裂国家罪，促请警方调查在香港是否有人向主办单位传送相关歌曲，并串谋侮辱国歌或联通韩国人士分裂国家。

她称，香港与韩国签有移交逃犯、刑事司法互助及移交判刑的协议，建议警方要求韩国方面协助调查，如被捕人士涉嫌违反《香港国安法》，可引用相关条例移交疑犯赴港受审。

对于有议员批评当时香港队运动员无反应，叶刘淑仪认为问题不在于运动员，指当时运动员表情错愕，很难要他们问责及要处分他们，也不会期望一个运动员会即刻去找主办单位要他们停播歌曲，这是领队该做的事。

香港特首李家超在15日上午出席行政会议前会见记者时，被问到香港警方会否到韩国调查，他称播错国歌事件不能接受，已强烈反对及抗议，警方正调查事件，未有结果前交由警方处理，按调查发展采取适当行动。

亚洲七人榄球系列赛第二站香港对韩国的决赛星期天（13日）在韩国仁川举行，主办方在播放国歌环节时误将2019年反修例歌曲《愿荣光归香港》，当成中国国歌《义勇军进行曲》播放。

李家超星期一（14日）说，警方将调查事件是否涉及串谋违反香港《国歌条例》或其他香港法律。港府也将致函亚洲橄榄球总会要求进一步调查事件，了解当中责任，还要求香港榄球总会展开调查及提交报告。

香港警方14日深夜公布，案件将由有组织罪案及三合会调查科（俗称O记）负责，依法严肃跟进。