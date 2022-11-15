中国家庭“抢囤”呼吸机 多家相关公司股价大涨

随着优化疫情防控20条的出台，中国社交平台上有关呼吸机、制氧机、血氧仪的购买询问和需求大幅升温。某电商平台品牌血氧仪产品更是出现暂时性缺货情况。星期二A股多家有呼吸机、制氧机产品的公司股价大涨，其中鱼跃医疗涨停，怡和嘉业收涨19.38%，可孚医疗涨幅达14%。

根据财联社报道，中国上周五公布优化疫情防控二十条，“外防输入、内防反弹”依然是总策略，同时第十三条、第十四条要求加快冠病治疗相关药物和医疗设备的储备，强化对重点人群的保护。

此背景下呼吁购买呼吸机、制氧机和血氧仪的声音日渐高涨。星期二A股多家有呼吸机、制氧机产品的公司股价大涨，例如鱼跃医疗涨停，怡和嘉业收涨19.38%，可孚医疗涨幅达14%。

可孚医疗在互动平台表示，呼吸支持板块是公司五大品类之一，主要产品包括呼吸机、制氧机、雾化器、鼻腔护理产品等。去年以来，公司已推出多个型号的新款制氧机，同时也正在加快研发新款呼吸机。

媒体星期一查看鱼跃京东自营旗舰店发现，公司三款血氧仪均可下单，但YX302和YX102产品目前处于“采购中”状态，预计11月20日后有货，另一款YX306血氧仪能够直接发货。

鱼跃医疗方面回应称，优化疫情防控20条，再加上秋冬季节，呼吸道传染病进入高发季节，最近，鱼跃医疗呼吸制氧产品需求增多。以双十一全周期为例，鱼跃制氧机京东、天猫品牌销量、销额第一，其中，5升制氧机8F-5AW单日销额突破千万。鱼跃呼吸机、雾化器京东单品销额、销量第一，鱼跃血氧仪京东、天猫品牌及单品销额第一。

而在公司产能这块，鱼跃医疗方面向财联社记者介绍称，公司在呼吸制氧领域的产能可以满足需求。在制氧领域，鱼跃医疗拥有全球最长的制氧机生产线，这几年产能大幅度提升，已拥有全球最大的制氧机生产规模。

此前，由于疫情带动全球呼吸机与制氧机需求增加，鱼跃医疗呼吸与制氧板块实现大幅增长，2020 年与2021年分别实现收入22.6亿元（人民币，下同，约4.4亿新元）与26.2亿元。

不过，有关家庭因疫情而配置制氧机和呼吸机的必要性，争议较大。

医疗器械营销专家王强受访时表示，血氧仪单价较低，主要是辅助监测作用。制氧机和呼吸机分家用和医用款，概念不同，产品技术含量也不同，医用类是治疗作用，家用类则起到辅助作用，主要是为了满足临时需求。

王强以制氧机为例解释称，医用制氧机和家用制氧机最核心的区别在于制氧浓度不一样，一般而言，医用制氧机的氧气浓度为93%(中国标准为93%±3%)，多可连续不间断供氧，而家用制氧机浓度多在30%-50%左右，连续工作时间有限。

南京地区医疗器械线下门店工作人员接受媒体询问时表示，若较为关注血氧情况，可以购买血氧仪。最近店里呼吸机和制氧机卖的也不错，但顾客多是出于自身需要，比如打鼾、呼吸等方面有些问题。

王强也认可有呼吸类基础疾病者可购买制氧机、呼吸机备用，一些有基础疾病的老年人若有条件也可准备供氧设施，但其同时强调，一旦出现紧急情况还是得及时去医院治疗。