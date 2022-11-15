【G20】澳总理阿尔巴尼斯寻求与习近平会晤时稳定两国关系

澳大利亚总理阿尔巴尼斯星期二（11月15日）将与中国国家主席习近平会晤，阿尔巴尼斯期待两国领导人会晤能稳定双边关系，但不期望会晤能迅速地解决澳中之间存在的贸易分歧。

据路透社报道，阿尔巴尼斯星期一飞抵印尼峇厘岛后告诉媒体，他与习近平会面时，将表明澳洲的立场，他也期待与习近平进行建设性的讨论。

澳大利亚亚洲协会执行主任莫德（Richard Maude）说，这次会晤的意义在于澳中领导人结束了双边高级别政治对话长期的冻结状态，不意味着澳大利亚在对华政策上出尔反尔，“澳大利亚没有向中国的意志屈服”。

澳大利亚财政部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）星期二告诉澳大利亚广播公司（ABC），尽管澳大利亚希望看到每年价值200亿澳元（184亿新元）的贸易限制被取消，但并非所有的分歧都能在一次会议上得到解决。不过他也表示，仍希望澳中关系的稳定能意味着双边的贸易限制被取消。

自2017年起，中澳关系就逐渐恶化。当时堪培拉认为中国对澳洲进行政治干预，并出台政策来应对，隔年堪培拉还以国家安全为由禁止华为进入其5G网络的建设。2021年莫里森担任澳洲总理期间，还提出要追溯冠病大流行的源头，这些举动都引发北京的强烈反对，开始对一些进口澳洲商品实施制裁。

不过，澳洲工党今年5月上任后，有意修复与中国的关系。澳洲外长黄英贤今年9月在联合国大会期间与中国外长王毅会面后告诉记者，尽管澳中两国在经贸等议题上存在分歧，但与北京建立稳定关系仍是堪培拉的目标。

悉尼科技大学澳中关系研究所所长洛朗松（James Laurenceson）称，此次澳中领导人会晤相当重要，因为中国国家主席习近平是唯一有权撤销所有对澳贸易制裁的人。他认为，即使不是一夜之间取消所有贸易限制，中国也可能会随着时间的推移逐步取消。

洛朗松认为，这次两国领导人的会晤还向中国政府机构发出了一个强烈的信号，即“澳大利亚不再是被回避的对象”。