消息：长江存储等多家中企最快下月6日或被美列入实体清单

中国芯片制造商长江存储等十多家中企可能最早于12月6日被美国列入实体清单。

根据路透社报道，美国商务部上月将31家中国实体纳入“未经核实清单”，其中包括长江存储科技有限责任公司。此举加剧了中美之间的紧张关系。据美国最近出台的“出口管制条例”（EAR）规定，被列入“未经核实清单”的企业可能在60天后被列入更严厉的“实体清单”。

美国此前还曾因长江存储出售芯片给受制裁的中国科技巨企华为，而调查长江存储是否违反美国出口管制条例。

美国商务部负责出口管制的助理部长Matthew S. Axel定于下周一在国际事务学会发表演讲，其预先准备的讲稿证实，美国新规定适用于长江存储和其他30家中国企业，也适用于之前已在清单上的另外50家企业。

演讲稿还说，若美国未能在12月6日前完成上述企业的最终用途检查，这些公司则最快于12月6日会面临被列入实体清单的风险。

长江存储和中国驻美国使馆没有立即回应置评请求。

报道指出，美国出口商在向列入“未经核实名单”的实体发货前，必须进行额外的尽职调查，且可能得申请更多许可证。

一旦一家公司被列入实体名单，其美国供应商就必须寻求特殊许可，才能向该公司运送即使是低技术含量的产品。

中美两国元首星期一下午在印度尼西亚峇厘岛举行会晤，这是拜登2021年1月就任美国总统以来，中美元首首次面对面会晤。

在全球和平和疫后经济复苏在俄乌战争冲击下备受压力下，国际社会敦促中美改善关系的呼声持续加大，分析认为，习拜会的举行显示出两个大国对这些呼声的回应。