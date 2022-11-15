辽宁大连推进疫苗接种：引导符合条件老年人“应种尽种”

中国多地继续推进冠病疫苗接种，辽宁省大连市将引导符合条件的老年人和有基础性疾病人群“应种尽种”，吉林省一镇将对三岁以上未种首针人群进行每天入户医护劝导。

据澎湃新闻报道，辽宁省大连市疫情防控总指挥部星期一（11月14日）发布《大连市关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通告》，要求大力推进冠病疫苗接种，各地区街道社区对该辖区的老年人、有基础性疾病人群要做到底数清，建立台账，引导符合条件的老年人和有基础性疾病人群“应种尽种”。

通告指出，全市自11月11日开始，按照《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》要求，全面落实优化疫情防控各项措施。

“大力推进新冠病毒疫苗接种”方面，通告指出，“新冠病毒疫苗对于降重症、降死亡的效果是明显的，未完成加强接种的市民，特别是60岁以上老年人、高感染风险人群和免疫力低下人群应尽快完成新冠病毒疫苗加强针接种，获得最佳保护效果。各地区街道社区对本辖区的老年人、有基础性疾病人群要做到底数清，建立台账，做好宣传和政策解读，引导符合条件的老年人和有基础性疾病人群‘应种尽种’。”

据吉林省延边州龙井市老头沟镇镇政府微信公众号“上善老头沟”星期五（11月11日）消息，老头沟镇大力推进冠病疫苗接种工作，包括每天入户劝导三岁以上未打第一针的人群接种疫苗。

消息称，该镇将建立奖惩机制，采取物质奖励、对疫苗接种任务完成较好的村，在全镇进行通报表扬；对疫苗接种任务完成较差的村，采取约谈、通报批评等手段。

中国国务院应对疫情联防联控机制综合组11日发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》称，“有序推进新冠病毒疫苗接种。制定加快推进疫苗接种的方案，加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是老年人群加强免疫接种覆盖率。”