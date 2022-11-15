响应共同富裕号召 中国金融高管或再面对减薪

随着券商和公募基金等机构纷纷考虑探讨如何响应中国国家主席习近平的共同富裕号召，中国金融高管或再次面对减薪。

彭博社星期二（11月15日）引述匿名知情人士透露，至少四家国有控股的大型券商和基金公司正起草方案，拟缩小高管与基层员工之间的薪酬差距；有些公司或在未来几个月向监管机构提案。

知情人士称，拟定的减薪计划，包括为年度薪酬总额设限和绩效奖金继续递延支付等。

知情人士还称，在香港，至少两家有中国内地国有背景的投资银行正考虑如何平衡境内外子公司不同层级人员之间的薪酬。长期以来，香港员工的薪酬水平一直普遍高于中国内地。

此前，中国国家主席习近平在中共二十大上再次强调共同富裕目标，并提出了规范财富积累机制的新要求，引发市场对于决策者将如何实现这一目标的诸多猜测。

中国近期调整动态清零防疫政策以减少对经济的负面影响，出台强有力的金融支持政策以稳定持续深度调整中的房地产行业，并积极改善中美关系。不过，由于金融业薪酬问题只是全社会推进共同富裕目标的一小部分，目前尚不清楚中国政府的总体计划。

中国证券业协会和中国证券投资基金业协会未立即回复置评请求。

中国监管机构今年较早时已经出台举措，要求限制国有银行和保险公司等金融机构的薪酬。这也加剧了部分华尔街银行所面临的挑战，这些银行在近几年获得中国监管机构批准全资控股在华子公司后，正打算壮大中国大陆业务。

中国财政部8月下发通知，要求国有银行、保险公司和主权财富基金等国有金融企业进一步限制高级管理人员的薪酬，其中基本薪酬一般不高于薪酬总额的35%，绩效薪酬的40%以上应当采取延期支付方式，延期支付期限一般不少于三年。

中国证券投资基金业协会6月份发布指引，要求基金管理公司应当合理确定薪酬结构和水平，避免过度激励。中国证券业协会5月份也发布了类似指引。

今年较早时，中国监管机构要求高盛集团、瑞信集团和瑞银集团等银行详细汇报高层的薪酬待遇。

与此同时，中国正持续开展金融行业反腐败行动，自2021年启动以来，已有数十名金融行业的高管落网。

本月较早时，中共中央纪委国家监委官网宣布，中国央行副行长范一飞设限严重违法违纪正接受调查，成为新一轮行动中落马的最高级别官员。今年10月，中国招商银行原行长田惠宇因涉嫌受贿和滥用职权被捕。

田惠宇用了近九年将招商银行打造成中国零售银行之王，他2021年薪酬约为420万元人民币（下同，81.68万新元）。虽然他过去几年薪酬已有所削减，但仍是该行10多万名员工平均工资的六倍多。

一些中国券商的薪资差异更大。中国市值第一大券商中信证券总裁杨明辉去年薪酬接近1000万元人民币，是该机构约87.6万元人民币平均薪酬的11倍多。