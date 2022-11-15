台立院：画家无偿修复孙中山破损遗像

台湾立法院议场内的巨幅孙中山遗像油画在今年5月底议事冲突中，被国民党立委丢掷杯水砸破，如今已由画家杨炳辉无偿修补。

据台湾《自由时报》报道，台湾立法院总务处长周杰星期二（11月15日）说，杨炳辉愿意无偿提供技术服务修复油画，已先跟各党团报告过。

杨炳辉上星期六（12日）在脸书发文称，台立法院几经协商，才定好12日开始修复，没想到当天为孙中山诞辰纪念日，实在是冥冥中的安排。他爬上爬下初步将破损修复，近看才发现画像其实有五处大凹陷，有的用线头缝补，有的居然用贴布应付，看了实在难过，所以拆除重新修补，等日后颜料干燥，才能完全再加新颜料修复好。

对此，台立法院长游锡堃15日日受访时回应，这部分由总务处在处理，让处长回答。周杰则说，杨炳辉愿意无偿提供技术服务修复油画，已先跟各党团报告过。

台立法院巨幅孙中山遗像油画由擅长名人肖像画的知名画家陈紫山绘制，距今已超过60年，在今年5月底的立院议事冲突中，遭国民党立委丢掷杯水砸破。立院6月邀请文化部、台湾美术馆及台湾师范大学文物保存维护研究发展中心至议场内会勘，经使用特殊光源照射，发现画作劣化严重，建议全幅进行专业修复，初估耗时一年、耗资115万新台币（下同，5万新元）。

台立院也汇整了其他三个处理方案，包括以缝补方式紧急处理破洞，处理时程一周、费用约5000新台币；改挂复制画，处理费用约10万新台币、时程两个月；最后则由一位专业油画家致电立院表示愿意无偿修复，也纳入评估。