中国专家：冠病毒力趋弱概率大 重症和死亡比例很低

中国工程院院士张伯礼说，从病毒进化规律推测，冠病病毒趋于稳定、毒力趋弱的概率大。他也认为，目前病毒传播更隐匿，但重症和死亡比例很低。

据科技日报官方微信公众号消息，张伯礼星期一（11月14日）接受科技日报的采访，解读如何科学认识措施优化与疫情防控效果。

张伯礼说，中国防控方案的调整始终与疫情形势相关，具体来说是四个方面，包括病毒变异、免疫屏障、防控能力、治疗方案。

“当前的临床实践表明，新冠病毒造成的重症和死亡比例很低。”张伯礼说，这意味着冠病病毒的致病力减弱。

他也提醒，冠病病毒传播隐匿、潜伏期缩短，前者由于其不造成明显症状难以察觉，而后者意味着感染者从被感染到传染人的时间进一步缩短，这两方面变化共同造成病毒的传播力增强。

文章指出，连日来的感染者数据显示，当前确诊感染者中大部分为无症状感染者。这一感染情况是冠病病毒在中国群体免疫屏障基本形成（全人群疫苗全程接种率超90%，60岁以上基础免疫全程接种率超85%）的前提下，受到免疫压力选择作用的结果。

张伯礼说，“这样的进化对于新冠病毒某一特定分支保持‘优势’是有利的，因此，从病毒进化规律推测，新冠病毒趋于稳定、毒力趋弱的概率较大。”

张伯礼认为，通过大数据的赋码管理是科学精准防控的具体体现。利用大数据技术，在减少集中隔离对象人数、缩短隔离时间的同时，还能保证隔离的有效性和规范性。

他也认为，将高风险区外溢人员“七天集中隔离”调整为“七天居家隔离”；将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员；高风险区一般以居住单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大等措施，都是防控进一步科学优化的体现。

张伯礼说，只有进一步提升防控的科学性、精准性，才能在统筹疫情防控和经济社会发展间寻求最适合的平衡点。“我们应该认识到疫情的复杂性和反复性，充分认识优化调整防控措施不是放松防控，更不是放开、‘躺平’。”