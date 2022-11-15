北京多区可预约吸入用冠病疫苗

北京市东城区、丰台区、石景山区、怀柔区、密云区发布可以预约接种吸入用重组冠病病毒疫苗（5型腺病毒载体）的消息。

根据“北京日报”公号消息，该吸入用冠病疫苗由康希诺生物研发生产，将疫苗雾化成微小液滴（振动筛孔技术由Aerogen®提供），通过“口腔吸入呼吸道”的方式接种。

北京东城区11月15日10时许发布消息称，即日起东城区可以预约接种吸入用重组冠病病毒疫苗（5型腺病毒载体），目前仅用于加强免疫接种。接种者需提前预约，可通过“声智健康”小程序进行线上预约或现场预约。

丰台区卫健委11月14日发布消息称，丰台区目前可进行吸入用重组冠病病毒疫苗接种的点位有成寿寺街道、东铁匠营街道、青塔街道、和义街道。

消息还说，所有接种点均无需预约，携带本人身份证前往即可接种。因疫情防控原因，点位可能存在动态调整。

密云区卫健委11月15日发布消息称，密云区即日启动“吸入式新冠疫苗”接种预约。接种人群包括全程接种国药中生北京公司、科兴中维、国药中生武汉公司的冠病病毒灭活疫苗以及康希诺肌注式重组冠病病毒疫苗满6个月、需要进行加强免疫接种的18岁以上人群均可接种，暂不用于基础免疫接种。

北京石景山区、怀柔区也发布了类似消息。

