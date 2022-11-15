网传广州海珠区因疫情封控引发抗议

广东省广州市疫情形势严峻，其中疫情最严重的海珠区周一（11月14日）网传有民众上街抗议持续封控，并与当地警方发生冲突。

综合法新社、彭博社、香港《信报》以及微博消息，海珠区大塘、中大布匹市场附近的康乐村、天河区棠下小区等多处有数百市民当晚上街，抗议封城措施。

据了解，抗议活动地点多为“城中村”，这里主要居住的是农民工。起因或是不满封控措施影响生计，要求政府减免租金和派发食物等。

网传视频片段显示，示威者挤满街道，并推倒沿途的围封设施，还有人与身穿防护服的工作人员扭打，并高呼“不要再测试了”。警方派出多辆警车赶赴现场，一些示威民众还向警察投掷碎片。

广州遭遇新一轮冠病疫情，至今未见趋缓，星期一（11月14日）新增本土感染者超过5000例，在中国大陆各省市居首位。重灾区海珠区本月10日决定延长社区管控，直至本月13日。

11月13日晚至14日凌晨，广州多区再度发布延续社会面疫情防控措施通告，其中海珠部分区域与番禺区、荔湾区延长三天，越秀区部分区域延长三天。

据网传消息称，广州海珠区居民在原定解封的星期一凌晨，连夜翻起了地图，研究自己究竟能不能离开这一被珠江从主市区隔开的小岛。结果发现主要跨江大桥和道路都被暂时封上了。

还有一段视频显示，一名男子试图游过海珠区与邻近地区之间的一条水道，拍摄者在视频中暗示这名男子试图逃离封锁。