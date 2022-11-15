澳门明年赤字预算 向居民续派现金

澳门特区政府明年财政为赤字预算，但仍将向居民续派现金。

综合网媒“香港01”和香港电台报道，澳门特首贺一诚星期二（11月15日）发布题为“齐心合力、稳中求进”的2023年财政年度施政报告，提到明年即使仍需实行赤字预算，但将继续各项惠民措施。

贺一诚公布，澳门政府维持向每名永久性居民派发1万澳门元（下同，1696新元），每名非永久性居民则获派发6000澳门元。合资格居民也可有1万澳门元非强制央积金个人账户的启动金；在职或就业人士可获税务扣减，获退还2021年度已缴纳税额的六成，上限1万4000澳门元。

澳门政府的其他惠民措施，包括继续向永久居民发放600澳门元医疗券、住宅用户每月200澳门元电费津贴、敬老金维持9000澳门元、养老金每月3740澳门元，连同其他针对对弱势家庭及学生的津贴等，预计动用84亿澳门元。

澳门明年财政预算，按赌收预测是1300亿澳门元，当中需动用约356亿元财政储备。

贺一诚说，过去一年澳门经济受反复疫情和外部动荡多变打击，生产总值按年实质下跌近两成半，9月失业率升至5.2%的近年新高。

他说，澳门政府明年将着力加快经济复苏，首先恢复综合旅游休闲业发展活力，在做好疫情防控下，有效落实中国内地居民到澳门电子签注和赴澳旅行团等政策措施。此外，持续推动金融、高新技术、会展商贸和文化体育等重点产业发展，争取未来的非博彩行业，可以占澳门生产总值约六成。