台联发科澄清路透社报道：持续以台湾强大供应链为基础

全球第四大无晶圆厂半导体设计公司台湾联发科技澄清路透社的报道，指该公司长期深耕台湾，持续以台湾强大半导体供应链为基础，拓展全球客户与业务。

路透社星期二（11月15日）刊发台湾IC设计龙头联发科技执行长蔡力行上周末的访问，指美中关系紧张，令部分半导体厂商日渐将供应链移出台湾。

蔡力行说，有些“大型（设备制造商）要求他们的晶片供应商有多个来源，包括来自台湾、美国、德国或欧洲”，“我觉得如果生意有需要，我们将为同一款晶片寻找不同供应来源。这种情况已存在，但规模不大”。

据台湾《自由时报》15日报道，联发科特别澄清执行长蔡力行在与路透社访谈中的讲话称，联发科作为全球第四大无晶圆厂半导体设计公司，向来采取多元供应商策略提供全球客户需求，除近期与英特尔在成熟制程的合作外，高阶制程持续与台积电维持紧密伙伴关系，同时大部分的产能供给仍依赖台湾半导体供应链。

联发科强调，该公司长期深耕台湾，每年在台投资及采购金额近3000亿新台币（132亿新元），未来将持续以台湾强大的半导体供应链为基础，积极拓展全球客户与业务。

联发科指出，该公司无意将供应链以任何形式移出台湾，公司全力投资台湾，致力保有现有合作关系之下放眼世界。随着联发科业务扩张，该公司将持续在更多领域持续投资。