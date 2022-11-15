【G20】习近平会见澳总理阿尔巴尼斯：中澳经贸合作潜力巨大

中澳领导人星期二（11月15日）在印尼峇厘岛举行会晤。中国国家主席习近平在会谈中指出，中方重视澳方近期展现的改善和发展两国关系的意愿。双方经贸合作潜力巨大，希望澳方为中国企业赴澳投资经营提供良好营商环境。澳大利亚总理阿尔巴尼斯会后表示，他与习近平就北京对澳洲的贸易限制进行了积极的讨论。

根据中国央视新闻报道，习近平在会谈中指出，中澳关系曾长期走在中国同发达国家关系前列，值得双方珍惜。过去几年，中澳关系遇到困难，这是大家不愿看到的。中澳两国同为亚太地区重要国家，应该改善、维护、发展好两国关系，这不仅符合两国人民根本利益，也有利于促进亚太地区和世界和平与发展。

习近平强调，今年是中澳建交50周年。两国关系走向成熟稳定，首先应体现在正确看待彼此的差异和分歧。要超越分歧，相互尊重，互利共赢，这是两国关系实现稳定发展的关键。中澳之间从来没有根本利害冲突，有的是两国人民传统友谊和高度互补的经济结构，有的是维护联合国宪章宗旨和原则的共同诉求。

习近平说，中方重视澳方近期展现的改善和发展两国关系的意愿。双方应该总结经验教训，探讨如何推动两国关系重回正确轨道并可持续地向前发展。双方经贸合作潜力巨大，希望澳方为中国企业赴澳投资经营提供良好营商环境。

另据路透社报道，阿尔巴尼斯在会晤后的新闻发布会上说:“我提出了澳大利亚在中澳贸易关系中遇阻的立场。”

阿尔巴尼斯还说，“这是一次积极的讨论，我们提出了自己的立场。没想到像这样的会议能立即得到声明”。

此次会晤是2016年以来中澳领导人首次举行的双边会晤，会谈仅为时32分钟，但法新社报道称，这标志着中澳重大的外交转变。

自2017年起，中澳关系就逐渐恶化。当时堪培拉认为中国对澳洲进行政治干预，并出台政策来应对，隔年堪培拉还以国家安全为由禁止华为进入其5G网络的建设。2021年莫里森担任澳洲总理期间，还提出要追溯冠病大流行的源头，这些举动都引发北京的强烈反对，开始对一些进口澳洲商品实施制裁。