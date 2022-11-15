【G20】习近平会见韩总统尹锡悦：加快双边自由贸易协定谈判

中国国家主席习近平星期二（15日）下午与韩国总统尹锡悦在印度尼西亚峇厘岛同举行会谈时说，要加快双边自由贸易协定谈判，深化高技术制造、大数据、绿色经济等领域合作，共同维护国际自由贸易体系。

根据央视新闻报道，习近平指出，中韩是搬不走的近邻，也是分不开的合作伙伴，在维护地区和平、促进世界繁荣方面负有重要责任，也有广泛利益交集。今年是中韩建交30周年。30年历史表明，中韩关系健康稳定发展符合两国人民根本利益。中方愿同韩方一道，维护、巩固、发展好中韩关系，为地区和世界提供更多稳定性。

习近平强调，双方要加强战略沟通，增进政治互信。中韩经济高度互补，要推进发展战略对接，实现两国共同发展繁荣。要加快双边自由贸易协定谈判，深化高技术制造、大数据、绿色经济等领域合作，共同维护国际自由贸易体系，保障全球产业链供应链安全、稳定、畅通，反对将经济合作政治化、泛安全化。中方愿同韩方开展人文交流合作，加强在二十国集团等沟通协调，共同践行真正的多边主义，维护地区和平稳定大局。

另据韩联社报道，尹锡悦在会谈开场时表示，今后将为建立基于相互尊重、更加成熟的两国关系而与中方开展合作。

尹锡悦说，期待韩中能在经贸与人员交流、韩半岛及地区的和平稳定，乃至气候变化和能源等全球热点问题上深化合作。

他强调，韩国政府的外交目标是为东亚和国际社会实现自由、和平与繁荣，带头作出贡献，而在追求国际社会自由、和平与繁荣的过程中，中国的角色至关重要。他还表示，韩中保持紧密沟通与合作符合两国共同利益。

这是尹锡悦就职以来首次同习近平举行正式会谈。尹锡悦曾于今年3月25日以新当选总统身份首次同习近平通电话。这也是韩中领导人自2019年12月以来时隔三年再次举行会谈。