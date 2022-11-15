中国文旅部：跨省旅游经营活动不再与风险区联动管理

中国文化和旅游部星期二（11月15日）就进一步优化疫情防控措施发通知，提出优化跨省旅游管理政策。跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具。

根据文旅部网站消息，关于进一步优化冠病疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知指出，为贯彻中共总书记习近平关于疫情防控工作重要讲话精神，认真落实2022年11月10日中央政治局常委会会议和11月11日全国疫情防控工作电视电话会议工作部署，按照国务院联防联控机制综合组相关要求，各地文化和旅游行政部门要坚决把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，完整、准确、全面贯彻落实中共中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控与文化和旅游行业发展。

通知指出，要进一步提高政治站位，充分认识优化调整防控措施不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是适应疫情防控新形势和冠病病毒变异的新特点，坚持既定的防控策略和方针，进一步提升防控的科学性、精准性，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对文化和旅游行业发展的影响，以实际行动贯彻落实中共二十大精神。

通知提出，优化跨省旅游管理政策。根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具。按照面向跨省流动人员开展“落地检”要求，积极引导游客主动进行核酸检测，推动防控关口前移。

通知还提到，继续暂停旅行社和在线旅游企业经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务；公共文化单位、文化和旅游经营单位要根据属地党委政府统一部署，强化卫生管理，加强通风消毒，按照“限量、预约、错峰”要求，对入场人员数量进行动态调控，落实扫码、测温、查验核酸检测阴性证明等疫情防控措施。A级旅游景区和星级旅游饭店要落实主体责任，对进入景区和入住饭店人员查验健康码和72小时内核酸检测阴性证明。

通知说，公共文化单位、文化和旅游经营单位要加强员工健康监测和管理；加大“一刀切”、层层加码问题整治力度。做好举报线索收集、转办、核实和整改工作；会同相关部门做好滞留游客安置安抚和疏解工作。

通知还要求，各地文化和旅游行政部门要强化责任担当，落实各项优化防控调整措施，科学精准做好疫情防控工作，包括加强组织领导、加强指导培训、加强风险应对以及加强宣传引导。