下午察：国际赛事上响起反修例歌曲

在刚刚过去的星期日（11月13日），国际赛事亚洲七人榄球系列赛现场，响起了香港2019年反修例运动中的标志性歌曲《愿荣光归香港》。

让人感到诧异的是，这首抗争歌曲是在比赛的国歌播放环节奏响的，伴随着香港特区红底白色洋紫荆区旗的升旗仪式。当日，香港运动员作客韩国仁川市，出战第二站的决赛。网传视频显示，香港榄球队队员和韩国运动员站在一起看着区旗升起，听到《愿荣光归香港》时面无表情。

香港榄球队队员在听到《愿荣光归香港》时，并没有多余的表情。（视频截图）

亚洲七人榄球系列赛是一项在亚洲区举行的国际七人男子橄榄球赛，由亚洲榄球总会（Asia Rugby）自2009年以来定期举办。香港是本赛事强旅，自举办以来共获得四届冠军。本次赛事的主办方是韩国。

国际赛事上响起反修例歌曲，还是在重要的国歌播放环节，这惹恼了香港政府。香港政务司司长陈国基主动约见韩国驻港总领事，要求对方彻查事件和当中的责任。建制派组织公民力量前往韩国驻港总领馆抗议，希望韩国政府对事件表达关注。

港府发言人说：“中国国歌是我们国家的象征。主办机构有责任确保我们的国歌得到应有的尊重。”港府已向主办机构亚洲橄榄球总会表达极度的不满。

韩国主办方和港府说法不符

韩国站主办方、韩国橄榄球联盟的公关代表解释说，有要求各参赛队伍提交国歌以供播放，但没有能够取得（failed to get）香港队提供的国歌版本。工作人员因此在谷歌上搜索“香港国歌”（the Hong Kong national anthem），下载了置顶的一首歌曲，便是这首《愿荣光归香港》。

随后，韩国橄榄球联盟虽接获亚洲橄榄球总会通知，赛事应播放中国国歌而非“香港国歌”，但工作人员没有删除错误的歌曲，导致开赛时播出了错误的“国歌”。

虽然港府确认，“事件是由当地主办机构一名初级人员的人为错误所致”，但是在香港队是否提交了正确国歌方面，港府和韩国主办方的说法不相符。港府在星期一（14日）发布的新闻稿中说，亚洲橄榄球总会确认，香港代表队教练提交的国歌录音正确无误。

虽然细节有出入，但播放参赛队伍错误的国歌，主办方难辞其咎。亚洲橄榄球总会星期一在官网发表声明说，亚洲橄榄球总会和韩国橄榄球联盟谨就此事，向香港橄榄球联盟、香港特区政府和中国中央政府致以诚挚的歉意。

亚洲橄榄球总会介绍，比赛结束后，颁奖典礼前，主办方在体育场内以韩英双语公开致歉，香港运动员再次列队，现场并奏《义勇军进行曲》。亚洲橄榄球总会已经在自己的社交媒体上，拿下了播错国歌的版本，将正确的国歌剪辑上去，取而代之。

《愿荣光归香港》的影响力

不过，尽管亚洲橄榄球总会的社媒平台更改了视频，互联网上流传的仍大多是原版本。在Youtube搜索“亚洲七人榄球”关键词，排名前三的均是该事件的报道，配的视频都是《愿荣光归香港》的版本。

事件之所以能引起这么大的反应，不仅仅因为播错中国国歌，还因为播的是《愿荣光归香港》。这首歌在香港家喻户晓，含有强烈的政治信息，由此让事件变得更加敏感。

《愿荣光归香港》曾在多场声势浩大的反修例集会中播放，成为运动的象征之一。歌词中写道：“黎明来到，要光复，这香港。同行儿女，为正义，时代革命。祈求民主与自由万世都不朽。”这里面嵌入了“光复香港，时代革命”，这句香港政府在2020年宣布违反《香港国安法》的反修例运动口号。

这首歌在还曾被改编为多个“撑警”（支持香港警察）版本，比如《愿真理救香港》就采用了原曲曲调，但是歌词被改为歌颂警察对抗示威者，还被《人民日报》和中国共青团等在微博上刊载。

人民日报曾在微博刊载过《愿真理救香港》。（微博截图）

反修例运动的支持者们形容，《愿荣光归香港》是属于香港的“非正式”国歌。目前在谷歌上用中英文搜索“香港国歌”（Hong Kong anthem），出现在首位的都是《愿荣光归香港》的维基百科词条。由此看来，韩国主办方称，工作人员搜错了歌曲，似乎是一个可能发生的情况。

是阴谋还是疏漏？

对于这次事件，有些人认为事出蹊跷，也有些人接受韩国主办方的解释，认为是工作人员的疏漏。

香港行政会议成员汤家骅认为，事件不是无心之失，“换言之，必然属具犯罪意图之行为”。他说，虽然事件起因是在韩国的工作人员，但不能排除播放歌曲的人士在香港有同谋。

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳则认为，事件不是韩国政府或主办单位所授意，而是主办单位管理前线人员有疏漏，“一般人都不会特别留意这些员工”。

为了避免类似事件发生，港协暨奥委会义务秘书长王敏超说，将同香港文旅局局长杨润雄会面，讨论改善工作，包括教育运动员在听到播错国歌时，应该作何反应。他还建议，要告诫所有领队在未开赛前，和主办方确认区旗和国歌是否正确。

还有人认为，谷歌对于词条的列序，间接酝酿了事件的发生，应该对搜索引擎的结果作出调整。不过，业内专家说，这种操作的难度很大。香港资讯科技商会荣誉会长方保侨指出，虽然港府可要求谷歌删除含有失实内容的搜索记录，但谷歌不能控制讨论区或网站的内容。

方保侨说，对于《愿荣光归香港》这首歌，港人和境外人士在各大社交平台都有评论，怎么能逐一删除呢？

离反修例运动爆发，已经过去三年多。香港社会在《国安法》颁布后，已经恢复平静许久。但是，就如许多学者、观察家所提醒的那样，表面的平静不意味着暗流已消失无踪，这场运动还是会不时以意想不到的方式，展现它的存在感。