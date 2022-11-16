云南沃森生物mRNA疫苗获临床试验伦理审批

云南沃森生物公司星期二（11月15日）晚间发通告称，公司研发的mRNA冠病疫苗获临床试验伦理快速审查批件。

根据澎湃新闻报道，云南沃森生物技术股份有限公司的公告称，公司于近日收到广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会关于“评价新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）序贯加强免疫接种的免疫原性和安全性的随机、盲法、阳性对照三a期临床试验”的《临床试验快速审查批件》，审查意见为：批准按照已通过审查的临床试验方案和文件开展本项试验研究。

据此前公告，冠病病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）是一款针对冠病病毒变异株设计开发，编码全长S蛋白嵌合体的创新型广谱冠病mRNA疫苗，具有自主知识产权。临床前研究表明，该疫苗具有良好的安全性和保护效果，对包括奥密克戎株在内的主要冠病病毒VOCs均具有一定的交叉中和能力。

该疫苗由沃森生物与复旦大学、上海蓝鹊生物医药有限公司共同研发，已于2022年8月获批进入临床，公司已启动该疫苗临床研究相关工作。本次批准的临床试验为本疫苗的国内多中心三a期临床试验，广州医科大学附属第一医院为其中的一个临床试验分中心。

沃森生物表示，由于冠病病毒的不断变异，该疫苗临床试验的进度和结果存在一定的不确定性。本次获得《临床试验快速审查批件》对公司近期业绩不会产生重大影响。

官网资料显示，沃森生物创立于2001年，总部位于昆明，是国内专业从事疫苗、血液制品等生物药品研发、生产、销售的现代生物制药企业，已于2010年在深圳证券交易所创业板上市。

据2022年三季报披露，沃森生物今年前三季度整体营收37.06亿元（人民币，下同，7.2亿新元），归母净利润5.31亿元，同比分别增长74.06%和45.84%。其中，沃森生物第三季度单季营收13.58亿元，同比增长74.24%；归母净利润1.1亿元，同比增长144.35%。

截至11月15日收盘，沃森生物报每股42.57元，总市值683.36亿元。